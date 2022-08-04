https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/novyy-zakon-o-tamozhennom-tarife-razrabotayut-v-abkhazii-1040691306.html

Новый закон "О таможенном тарифе" разработают в Абхазии

Новый закон "О таможенном тарифе" разработают в Абхазии

Действующий закон "О таможенном тарифе" был принят Народным Собранием Абхазии в 2000 году. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T09:10+0300

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Новый закон "О таможенном тарифе" разработают в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа."Сейчас создана группа при Министерстве экономики о разработке закона "О таможенном тарифе". Речь не о ставках, а о самом законе. Время идет, все меняется вокруг, и есть необходимость в новом законе "О таможенном тарифе". Здесь много плюсов, которые в дальнейшем отразятся в частности на показателях. Пока не идет речь о замене ставок тарифов. Здесь разговор о процедуре всех существующих тарифов, начислений, таможенных платежах и так далее. Об изменении тарифов речи нет”, - пояснил он.Действующий закон "О таможенном тарифе" был принят Народным Собранием Абхазии в 2000 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/rossiya-i-abkhaziya-obsudili-garmonizatsiyu-zakonodatelstv-v-tamozhennoy-sfere-1040690523.html

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