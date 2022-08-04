https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/novyy-zakon-o-tamozhennom-tarife-razrabotayut-v-abkhazii-1040691306.html
Новый закон "О таможенном тарифе" разработают в Абхазии
Новый закон "О таможенном тарифе" разработают в Абхазии
Действующий закон "О таможенном тарифе" был принят Народным Собранием Абхазии в 2000 году. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T09:10+0300
2022-08-04T09:10+0300
2022-08-04T09:32+0300
в абхазии
абхазия
россия
таможня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036535038_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_53b1dee522502ca6323f669e8b303e74.jpg
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Новый закон "О таможенном тарифе" разработают в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа."Сейчас создана группа при Министерстве экономики о разработке закона "О таможенном тарифе". Речь не о ставках, а о самом законе. Время идет, все меняется вокруг, и есть необходимость в новом законе "О таможенном тарифе". Здесь много плюсов, которые в дальнейшем отразятся в частности на показателях. Пока не идет речь о замене ставок тарифов. Здесь разговор о процедуре всех существующих тарифов, начислений, таможенных платежах и так далее. Об изменении тарифов речи нет”, - пояснил он.Действующий закон "О таможенном тарифе" был принят Народным Собранием Абхазии в 2000 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/rossiya-i-abkhaziya-obsudili-garmonizatsiyu-zakonodatelstv-v-tamozhennoy-sfere-1040690523.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036535038_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c0b3e7a2c30da68a55fcd5de1f7daeb9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, таможня
Новый закон "О таможенном тарифе" разработают в Абхазии
09:10 04.08.2022 (обновлено: 09:32 04.08.2022)
Действующий закон "О таможенном тарифе" был принят Народным Собранием Абхазии в 2000 году.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Новый закон "О таможенном тарифе" разработают в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.
"Сейчас создана группа при Министерстве экономики о разработке закона "О таможенном тарифе". Речь не о ставках, а о самом законе. Время идет, все меняется вокруг, и есть необходимость в новом законе "О таможенном тарифе". Здесь много плюсов, которые в дальнейшем отразятся в частности на показателях. Пока не идет речь о замене ставок тарифов. Здесь разговор о процедуре всех существующих тарифов, начислений, таможенных платежах и так далее. Об изменении тарифов речи нет”, - пояснил он.
Действующий закон "О таможенном тарифе" был принят Народным Собранием Абхазии в 2000 году.