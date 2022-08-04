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Россия и Абхазия обсудили гармонизацию законодательств в таможенной сфере
Россия и Абхазия обсудили гармонизацию законодательств в таможенной сфере
Заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и России... 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T08:35+0300
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Россия и Абхазия обсудили вопросы гармонизации законодательств в таможенной сфере, об этом в эфире радио Sputnik сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа.По его словам, всего стороны рассмотрели шесть пунктов. Один из них сразу же приняли. Это взаимное признание выслуги лет. Остальные пять пунктов пока находятся на стадии обсуждения. Главный вопрос касается гармонизации таможенного законодательства Абхазии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Это означает принятие нового таможенного кодекса страны. Проект закона уже подготовлен. После рассмотрения его в Кабинета Министров и в Аппарате президента Абхазии, документ направят в Парламент на голосование.По словам Лабахуа, гармонизация законодательства облегчит пересечение грузов и товаров через границу.Ранее правительством Абхазии было принято постановление о товарной номенклатуре, которая вступает в силу с 1 января 2023 года. Она соответствует аналогичному документу, утвержденному Советом ЕврАзЭСа."Мы поэтапно переходим (к гармонизации - прим.), чтобы не было, как гром среди ясного неба. То есть мы переходим на десятизначное кодирование всех товаров, которые перемещаются через границу. Идентичная товарная номенклатура работает в Российской Федерации", - добавил он.Заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и России состоялось в Москве 3 августа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Abkhaziya-budet-rukovodstvovatsya-tovarnoy-nomenklaturoy-EAES-1033302602.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/ozgan-formirovanie-obschego-prostranstva-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-proiskhodit-v-srok-1040679488.html
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абхазия, россия, новости

Россия и Абхазия обсудили гармонизацию законодательств в таможенной сфере

08:35 04.08.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF / Перейти в фотобанкАрхивное фото таможенной зоны
Архивное фото таможенной зоны - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
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Заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и России состоялось в Москве 3 августа.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Россия и Абхазия обсудили вопросы гармонизации законодательств в таможенной сфере, об этом в эфире радио Sputnik сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа.
По его словам, всего стороны рассмотрели шесть пунктов. Один из них сразу же приняли. Это взаимное признание выслуги лет. Остальные пять пунктов пока находятся на стадии обсуждения. Главный вопрос касается гармонизации таможенного законодательства Абхазии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Это означает принятие нового таможенного кодекса страны. Проект закона уже подготовлен. После рассмотрения его в Кабинета Министров и в Аппарате президента Абхазии, документ направят в Парламент на голосование.
По словам Лабахуа, гармонизация законодательства облегчит пересечение грузов и товаров через границу.

"Немаловажное значение имеет взаимное признание таможенных документов. Это акты осмотра, досмотра, пломбирование грузов и так далее. Но все это возможно только после принятия таможенного кодекса. Это значительно облегчит пересечение грузов и товаров через государственную границу. И участник внешнеэкономической деятельности будет осуществлять свою деятельность в соответствии с этим кодексом, если эти законы будут аналогичны с российскими. То есть, будет облегченный режим оформления грузов и товаров, перемещаемых через границу", - подчеркнул он.

Ранее правительством Абхазии было принято постановление о товарной номенклатуре, которая вступает в силу с 1 января 2023 года. Она соответствует аналогичному документу, утвержденному Советом ЕврАзЭСа.
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"Мы поэтапно переходим (к гармонизации - прим.), чтобы не было, как гром среди ясного неба. То есть мы переходим на десятизначное кодирование всех товаров, которые перемещаются через границу. Идентичная товарная номенклатура работает в Российской Федерации", - добавил он.
Заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и России состоялось в Москве 3 августа.
Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.08.2022
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