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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в конце рабочей недели будет под влиянием теплого сектора циклона с юга. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T17:30+0300
2022-08-04T17:30+0300
2022-08-04T17:32+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В пятницу, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман, днем удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии, лето, климат, жара
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 августа
17:30 04.08.2022 (обновлено: 17:32 04.08.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии в конце рабочей недели будет под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В пятницу, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман, днем удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.