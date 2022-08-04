Расследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
© Sputnik / Саид Закерия/
С началом российской военной операции на территории Украины альянс НАТО начал беспрецедентно масштабные поставки собственного вооружения для армии Украины. Они рассчитывали тем самым справиться с Россией: но не учли, что оружие НАТО способно оказаться на черном рынке как самих стран НАТО, так и по всему миру.
Sputnik Arabic провел собственное расследование в поисках информации о продажах оружия НАТО из Украины в арабские страны.
Начало расследования
При поиске в Даркнете мы нашли сайт по продаже оружия, где разместили объявление "УКРАИНА ОРУЖИЕ", написано на русском языке. Здесь продают винтовки М4 – согласно статистике сайта, по этому объявлению провели больше 32 сделок. Цена – от 2400$. Геолокация – Киев.
Отдельно отметим, что официальная стоимость автоматов M4, согласно оценкам Пентагона, разнится в зависимости от модификации оружия: от 600$ до 1200$.
© SputnikРасследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
Расследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
© Sputnik
К этому объявлению были и отзывы об успешной покупке оружия: оставить их, согласно алгоритмам "черного" сайта, могут только те пользователи, которые уже провели транзакцию. Иными словами, нет покупки – нет отзыва.
Корреспонденты Sputnik решили написать продавцу и сыграть роль заказчика: по легенде, оружие покупал некий йеменский хусит с ником 3ladin_houthi.
Через форму связи на сайте в даркнете продавец попросил нас перевести переписку в мессенджер Wickr. Дальше вся переписка проходила только здесь. Чтобы не вызывать подозрений у украинских продавцов, мы писали вопросы по-арабски и переводили их на английский через онлайн-переводчик: так выглядело достовернее.
"М4 с доставкой до Йемена"
В первую очередь, мы напрямую спросили продавца, смогут ли они доставить партию оружия в Йемен – и получили утвердительный ответ. Причем доставка предполагается по морю.
© SputnikРасследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
Расследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
© Sputnik
Дальше продавец задал вопрос: "Что именно вам необходимо, и в каком количестве?". У нас возникли подозрения, что они готовы продать не только заявленные в объявлении винтовки, но и что-то еще.
Тогда мы решили выяснить точный способ отправки и транспортировки оружия. И заодно дали понять, что заинтересованы в любом вооружении, которые они способны нам продать.
Чтобы немного расположить к себе продавца, добавили следующее:
"Мы, хуситы, тоже сражаемся против оккупантов в нашей стране – как и вы".
Вооружение и метод доставки
Как выяснилось из ответа, украинская сторона действительно готова продать не только винтовки американского производства, но и гранаты. Винтовки при этом доставят с необходимым боекомплектом. Способ транспортировки нам тоже подробно описали:
"Вооружение доставим в бочках с машинным маслом. В каждой бочке будет 10 винтовок М4, 2000 патронов, 200 гранат. Транспортировка по морю займет 10 дней. В порту вы получите просто бочки с машинным маслом, которые не вызовут никаких подозрений".
Чтобы понять, как много они готовы продать и какие запасы у них вообще могут быть, решили попросить 100 бочек – именно в бочках украинские торговцы оружием измеряют объёмы поставок.
Но нам сказали, что так много бочек у них не будет: смогут только 20. Описывая объемы поставки и цену, продавец продолжил:
"Итого в 20 бочках будет порядка 200 винтовок с боекомплектом и 400 гранат. Все это обойдется приблизительно в 400 000 долларов".
Схема продажи
Что ж, нам пришлось согласиться на названные объемы контрабанды. Дальше мы попросили рассказать подробные условия сделки и последующей доставки бочек с контрабандой в порт Ходейды – единственный, который контролируют йеменские хуситы.
Продавец ответил, что никаких проблем с доставкой в этот порт не будет.
© SputnikРасследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
Расследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
© Sputnik
Затем нам описали условия и схему сделки:
"Сделка будет выглядеть следующим образом: мы приглашаем в наш чат администратора, и в его присутствии обсуждаем детали сделки.
1.Когда договоримся, оба пишем в чат, что условия сделки нас устраивают. Вы кладете на депозит $400 000 в криптовалюте через систему MoneroXMR – на свой счет.
2.Затем я отправляю товар.
4.Вы получаете товар. Проверяете его. Если все устраивает, то вы пишете в общий чат (сделки – прим. ред.), что продавец полностью выполнил свои обязательства, переведите мой депозит продавцу.
5.Далее администратор пересылает мне депозит, оставляя себе 2% от суммы сделки.
На этом все!"
Продавец рассказал гораздо больше, чем мы рассчитывали. Выходит, в деле появляется некий ассистент, который связан с даркнет-платформой и выступает гарантом исполнения сделки. Он получает 2% от каждой сделки: в нашем случае, ему бы досталось 8000 долларов.
Детали логистики контрабанды
Нам хотелось выяснить как можно больше информации о доставке: учитывая, что йеменский порт Ходейда находится достаточно далеко от Украины, а доставить груз обещают за 10 дней, то у продавца должна быть какая-то готовая схема.
© SputnikРасследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
Расследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
© Sputnik
Такая схема действительно оказалась готова у украинских продавцов. И нам ее детально описали:
"1.Мы подготовим товар, загрузим его в бочки и загрузим их на корабль при помощи наших коллег в Польше.
2.Корабль пойдет по указанному на карте маршруту. Судно будет перевозить гуманитарную помощь – их обычно никто не досматривает. Да и 20 бочек ни у кого не вызовут подозрений. Именно поэтому мы не можем отправить 100: могли бы возникнуть вопросы".
Затем продавец отправил карту – что интересно, подписанную на русском –с прорисованным от руки маршрутом. Оказывается, оружие погрузят на корабль только у берегов Португалии. И раз уж украинская сторона упоминает неких "коллег в Польше", есть подозрения, что в этой истории замешана европейская оружейная мафия.
© SputnikРасследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
Расследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
© Sputnik
Но как оружие попадет из Польши в Португалию - мы не знаем.
Тем не менее, это могут знать те, кто на самом деле покупают контрабандные вооружения НАТО. Продавец уточнил:
"Вам отправят трек-номер для отслеживания маршрута доставки".
© SputnikРасследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
Расследование: украинцы продают оружие НАТО на Ближний Восток
© Sputnik
По словам украинских контрабандистов, онлайн-трекер предоставляет широкую информацию о логистике: на каком именно корабле идет груз, из какого порта он вышел, когда придет в порт назначения. Вся эта информация появляется у покупателя сразу после перечисления депозита.
Рассказав достаточно подробно о деталях, продавец все же решил сказать, что объяснил лишь "в общих чертах":
"В случае чего, я не знаю, кто ты, а у тебя нет никакого депозита. Может, ты вообще агент Интерпола. Я описал в общих чертах, как это работает".
В завершение наших переговоров, украинский продавец оставил нам, хуситам, весьма теплое сообщение:
"Никаких проблем. Мы на вашей стороне. Вам нужно сражаться".
Выходит, что украинская сторона с определенной солидарностью относится к борьбе хуситов с аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией: именно ее йеменские хуситы считают оккупантами своей территории.
Чтобы окончить диалог, мы написали, что верифицируем свой аккаунт (это необходимо для внесения депозита в криптовалюте) и вернемся к сделке.
Да, платформы Даркнета требуют внутренней верификации аккаунтов пользователей: они пытаются, таким образом, ограничить здесь деятельность спецслужб или правоохранительных органов, которые охотятся за оружейной контрабандой.