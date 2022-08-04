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"Сход лавины" в Донбассе: Авдеевский укрепрайон ВСУ взломан

"Сход лавины" в Донбассе: Авдеевский укрепрайон ВСУ взломан

Коллективный Запад не поможет нацистскому киевскому режиму, считает военный обозреватель Александр Хроленко. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T19:33+0300

2022-08-04T19:33+0300

2022-08-04T19:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

донбасс

днр

авдеевка

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Взлом Авдеевского укрепрайона ВСУ "в лоб", штурм неприступных Марьинки и Песок, активные наступательные действия союзных войск на всем фронте в Донбассе заставляют киевский режим забыть о "битве за Херсон", возвращают коллективный Запад в суровую реальность демилитаризации и денацификации Украины – строго по планам специальной военной операции ВС России.Наступательная операция союзных войск в Донбассе развивается успешно и динамично. Тактика массированных артиллерийских и воздушных ударов сразу по нескольким линиям обороны деморализует противника, лишает свободы маневра, десятикратное огневое превосходство не позволяет поднять головы. Атаки танковых подразделений при поддержке БМПТ "Терминатор" создают условия продвижения штурмовых групп в районах Артемовска и Соледара, идут бои в городской застройке.Освобождена половина населенного пункта Пески, превращенного за годы оккупации нацистов в неприступный укрепрайон и основную артиллерийскую позицию для обстрелов Донецка. Уничтожаются фортификационные сооружения противника в районе Авдеевского коксохимического завода, сломлена оборона в районе Марьинки.Построенная за восемь лет 30-километровая линия бетонных укрепления ВСУ Марьинка – Пески – Авдеевка рушится, одновременный охват укрепрайона с нескольких направлений формирует новый "котел", в котором могут оказаться до 70 тысяч бойцов ВСУ и иностранных наемников.Украинские подразделения несут огромные потери, растет количество дезертиров и пленных. Одним ударом высокоточного оружия ВКС России 4 августа ликвидировано до 400 военнослужащих и 20 единиц боевой техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ близ города Константиновка, в 50 км к северу от Донецка.Киевский режим бросает к Пескам и Авдеевке (в мясорубку) все новые формирования резервистов. Однако под ударами российских войск за минувшие трое суток добрались до места назначения только 80 из 600 мобилизованных. Зеленский заинтересован в массовом уничтожении украинских мобресурсов, это совпадает с интересами и планами США. Поэтому Генштаб ВСУ людей не бережет, стремится оставить после отхода войск выжженную землю, безлюдные, разрушенные города и села. Обреченные на уничтожение украинские подразделения даже не пытаются контратаковать – просто расстреливают Донецк, вымещая на мирных жителях злобу и отчаяние.Запад не поможетАмериканцы пристально следят за действиями украинских "питомцев", и вынуждены признать, что наступающие российские войска практически без потерь выбивают части ВСУ с годами занимаемых ими позиций в Донбассе. В докладе аналитиков Института изучения войны (ISW) отмечается успех союзных войск на Артемовском и Славянском направлениях. Украинские опорные пункты уничтожаются по всему фронту. Проблема ВСУ в том, что западнее Донбасса нет хорошо укрепленных позиций, и фронт "посыплется" необратимо.Линия боевого соприкосновения неустойчива для ВСУ и на Харьковском, Запорожском, Криворожском, Николаевском направлениях. Российские войска ежесуточно наносят ракетные удары по важным военным объектам на всей территории Украины. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования 3 августа уничтожена база хранения с поступившим из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства – в районе города Радехов Львовской области, примерно в 45 км от польской границы.Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский эмоционально заявил в эфире телеканала PolsatNews, что одна из ракет упала всего лишь в 15 км от границы Польши не случайно, а потому что в этот день с визитом на Украине находился глава польской дипломатии Збигнев Рау. Варшава видит в этом грозное предупреждение Москвы. Очевидно, позиция России до многих на Западе "доходит" только через крылатые и гиперзвуковые ракеты, слова о новой расстановке сил на мировой арене методом СВО "партнеры" не воспринимают.Напомню, этот формат "тотальной обороны" принят на законодательном уровне, голосованием Верховной рады. Советниками в выборе "тактики" выступали специалисты Пентагона и американской Нацгвардии. Подкралась "зрада" (предательство) незаметно, хотя в Киеве должны были учитывать опыт августовский опыт позорного бегства США и НАТО из Афганистана. Всюду горит земля под ногами "исключительных" американцев и преданных холопов. Минобороны РФ прямо заявило о прямой ответственности администрации Байдена и лично Зеленского за ракетные удары из американского РСЗО HIMARS по Донбассу и другие "военные преступления на "Украине".Коллективный Запад не поможет нацистскому киевскому режиму. Американский еженедельник Newsweek уже отмечает, что США не могут рассчитывать на Европу в борьбе с Россией – слишком велика турбулентность. А ведь прошло только пять месяцев российской спецоперации, и еще не наступили холода. Не говоря уже о том, что постепенно "поляризуется" и готовится к борьбе за новое, справедливое мироустройство коллективный Восток.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, донбасс, днр, авдеевка