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https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/vystavka-slezy-donbassa-otkrylas-v-sukhume-1040703854.html
Выставка "Слезы Донбасса" открылась в Сухуме
Выставка "Слезы Донбасса" открылась в Сухуме
В основе экспозиции материалы из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T14:26+0300
2022-08-04T15:08+0300
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Слезы Донбасса" открылась в Музее боевой Славы в Сухуме в четверг 4 августаВыставка организована совместно с Посольством России в Абхазии и представительством Россотрудничества в рамках реализации проекта "Территория победы"."В экспозиции вы можете увидеть материалы, демонстрирующие агрессию вооруженных формирований киевского режима против мирного населения Донецкой Народной Республики, фотографии многочисленных разрушений объектов инфраструктуры городов и сел, гибель и ранения гражданских лиц", - отметила директор музея Мзия Бейя.Бейя подчеркнула, что народ Абхазии не понаслышке знает о войне, в 1992 году, когда Грузия напала на Абхазию, группировки УНА-УНСО воевали на стороне агрессора. В то же время жители юго-восточной Украины помогали республике. В частности, донецкие шахтеры собирали гуманитарную помощь для жителей блокадного Ткуарчала."Эта братская помощь нами не забыта. И сегодня сыны Абхазии сражаются в составе интербригады "Пятнашка", внося свой вклад в дело освобождения Донецкой Народной Республики от неонацистских формировании киевского режима. Многие из них сложили свои головы в борьбе с врагом", - добавила она.Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что судьбы людей на Донбассе и в Абхазии пересеклись в результате трагедии, которая произошла в связи с распадом Советского Союза. "Так же, как победил народ Абхазии, так же победит и народ Донбасса. Говоря о тематике экспозиции, я хотел бы отметить ее актуальность, так как сейчас идет активная фаза специальной военной операции. И представленные на выставке факты карательных акций вооруженных формирований Украины, тем более против мирного населения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, а также тех городов, которые сейчас освобождены от нацистов, призваны показать реальное лицо киевского режима, и фотографии обличают современных нацистов и их бесчеловечное отношение к своим гражданам", - сказал Шургалин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-obyasnil-pochemu-abkhaziya-podderzhala-deystviya-rossii-v-donbasse-1040674343.html
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культура, абхазия, россия, донбасс, днр, сухум, выставка, новости

Выставка "Слезы Донбасса" открылась в Сухуме

14:26 04.08.2022 (обновлено: 15:08 04.08.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка “Слезы Донбасса”
Выставка “Слезы Донбасса” - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В основе экспозиции материалы из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Слезы Донбасса" открылась в Музее боевой Славы в Сухуме в четверг 4 августа
Выставка организована совместно с Посольством России в Абхазии и представительством Россотрудничества в рамках реализации проекта "Территория победы".
"В экспозиции вы можете увидеть материалы, демонстрирующие агрессию вооруженных формирований киевского режима против мирного населения Донецкой Народной Республики, фотографии многочисленных разрушений объектов инфраструктуры городов и сел, гибель и ранения гражданских лиц", - отметила директор музея Мзия Бейя.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка “Слезы Донбасса”
Выставка “Слезы Донбасса” - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка “Слезы Донбасса”
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка “Слезы Донбасса”
Выставка “Слезы Донбасса” - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка “Слезы Донбасса”
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка “Слезы Донбасса”
Выставка “Слезы Донбасса” - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка “Слезы Донбасса”
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка “Слезы Донбасса”
Выставка “Слезы Донбасса” - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка “Слезы Донбасса”
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка “Слезы Донбасса”
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка “Слезы Донбасса”
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка “Слезы Донбасса”
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка “Слезы Донбасса”
Бейя подчеркнула, что народ Абхазии не понаслышке знает о войне, в 1992 году, когда Грузия напала на Абхазию, группировки УНА-УНСО воевали на стороне агрессора. В то же время жители юго-восточной Украины помогали республике. В частности, донецкие шахтеры собирали гуманитарную помощь для жителей блокадного Ткуарчала.
"Эта братская помощь нами не забыта. И сегодня сыны Абхазии сражаются в составе интербригады "Пятнашка", внося свой вклад в дело освобождения Донецкой Народной Республики от неонацистских формировании киевского режима. Многие из них сложили свои головы в борьбе с врагом", - добавила она.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что судьбы людей на Донбассе и в Абхазии пересеклись в результате трагедии, которая произошла в связи с распадом Советского Союза.
"Так же, как победил народ Абхазии, так же победит и народ Донбасса. Говоря о тематике экспозиции, я хотел бы отметить ее актуальность, так как сейчас идет активная фаза специальной военной операции. И представленные на выставке факты карательных акций вооруженных формирований Украины, тем более против мирного населения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, а также тех городов, которые сейчас освобождены от нацистов, призваны показать реальное лицо киевского режима, и фотографии обличают современных нацистов и их бесчеловечное отношение к своим гражданам", - сказал Шургалин.
Баннер с надписью Мы – русский Донбасс! на здании в Донецке. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.08.2022
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