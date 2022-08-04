Выставка "Слезы Донбасса" открылась в Сухуме

СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Слезы Донбасса" открылась в Музее боевой Славы в Сухуме в четверг 4 августаВыставка организована совместно с Посольством России в Абхазии и представительством Россотрудничества в рамках реализации проекта "Территория победы"."В экспозиции вы можете увидеть материалы, демонстрирующие агрессию вооруженных формирований киевского режима против мирного населения Донецкой Народной Республики, фотографии многочисленных разрушений объектов инфраструктуры городов и сел, гибель и ранения гражданских лиц", - отметила директор музея Мзия Бейя.Бейя подчеркнула, что народ Абхазии не понаслышке знает о войне, в 1992 году, когда Грузия напала на Абхазию, группировки УНА-УНСО воевали на стороне агрессора. В то же время жители юго-восточной Украины помогали республике. В частности, донецкие шахтеры собирали гуманитарную помощь для жителей блокадного Ткуарчала."Эта братская помощь нами не забыта. И сегодня сыны Абхазии сражаются в составе интербригады "Пятнашка", внося свой вклад в дело освобождения Донецкой Народной Республики от неонацистских формировании киевского режима. Многие из них сложили свои головы в борьбе с врагом", - добавила она.Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что судьбы людей на Донбассе и в Абхазии пересеклись в результате трагедии, которая произошла в связи с распадом Советского Союза. "Так же, как победил народ Абхазии, так же победит и народ Донбасса. Говоря о тематике экспозиции, я хотел бы отметить ее актуальность, так как сейчас идет активная фаза специальной военной операции. И представленные на выставке факты карательных акций вооруженных формирований Украины, тем более против мирного населения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, а также тех городов, которые сейчас освобождены от нацистов, призваны показать реальное лицо киевского режима, и фотографии обличают современных нацистов и их бесчеловечное отношение к своим гражданам", - сказал Шургалин.
В основе экспозиции материалы из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Слезы Донбасса" открылась в Музее боевой Славы в Сухуме в четверг 4 августа
Выставка организована совместно с Посольством России в Абхазии и представительством Россотрудничества в рамках реализации проекта "Территория победы".
"В экспозиции вы можете увидеть материалы, демонстрирующие агрессию вооруженных формирований киевского режима против мирного населения Донецкой Народной Республики, фотографии многочисленных разрушений объектов инфраструктуры городов и сел, гибель и ранения гражданских лиц", - отметила директор музея Мзия Бейя.
Бейя подчеркнула, что народ Абхазии не понаслышке знает о войне, в 1992 году, когда Грузия напала на Абхазию, группировки УНА-УНСО воевали на стороне агрессора. В то же время жители юго-восточной Украины помогали республике. В частности, донецкие шахтеры собирали гуманитарную помощь для жителей блокадного Ткуарчала.
"Эта братская помощь нами не забыта. И сегодня сыны Абхазии сражаются в составе интербригады "Пятнашка", внося свой вклад в дело освобождения Донецкой Народной Республики от неонацистских формировании киевского режима. Многие из них сложили свои головы в борьбе с врагом", - добавила она.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что судьбы людей на Донбассе и в Абхазии пересеклись в результате трагедии, которая произошла в связи с распадом Советского Союза.
"Так же, как победил народ Абхазии, так же победит и народ Донбасса. Говоря о тематике экспозиции, я хотел бы отметить ее актуальность, так как сейчас идет активная фаза специальной военной операции. И представленные на выставке факты карательных акций вооруженных формирований Украины, тем более против мирного населения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, а также тех городов, которые сейчас освобождены от нацистов, призваны показать реальное лицо киевского режима, и фотографии обличают современных нацистов и их бесчеловечное отношение к своим гражданам", - сказал Шургалин.