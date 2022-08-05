https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/abkhaziya-i-rossiya-obsudili-garmonizatsiyu-zakonodatelstv-v-sfere-truda-i-sotsobespecheniya-1040721209.html
Абхазия и Россия обсудили гармонизацию законодательств в сфере труда и соцобеспечения
Абхазия и Россия обсудили гармонизацию законодательств в сфере труда и соцобеспечения
Стороны наметили пути, по которым стоит двигаться, и теперь властям Абхазии предстоит большая работа над нормативно-правовыми актами. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T09:00+0300
2022-08-05T09:00+0300
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Минсоцобеспечения Абхазия и Минтруда России обсудили вопросы гармонизации законодательств стран. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр социального обеспечения Руслан Аджба.Меморандум уже подписан в Москве, теперь абхазская сторона в соответствии с этим документом будет разрабатывать все необходимые нормативно-правовые акты.Другой темой встречи стала разработка и принятие закона "О социальном обслуживании граждан Республики Абхазия". Проект уже разработан и находится на внутриведомственном согласовании в республике. Помимо этого, представители России и Абхазии обсудили принятие и реализацию нормативно-правовых актов, направленных на формирование новой системы пенсионного обеспечения и учета пенсионных прав застрахованных лиц. Для реализации этого пункта уже разработаны два государственных законопроекта о пенсионном обеспечении и о персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Кроме того, также разработан законопроект о внесении изменении в некоторые законы Республики Абхазия. “На этот раз мы обсуждали ход реализации. Мы определили сроки согласования проектов. Дальше мы направим в Кабинет Министров. И после этого предстоит большой объем работы - подзаконные акты, автоматизация и программное обеспечение. Конечно, это будет дорогой закон, нужны будут большие финансовые вложения. Надеемся, что мы уложимся в сроки”, - подытожил Руслан Аджба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/rossiya-i-abkhaziya-obsudili-garmonizatsiyu-zakonodatelstv-v-tamozhennoy-sfere-1040690523.html
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абхазия, новости
Абхазия и Россия обсудили гармонизацию законодательств в сфере труда и соцобеспечения
Стороны наметили пути, по которым стоит двигаться, и теперь властям Абхазии предстоит большая работа над нормативно-правовыми актами.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik.
Минсоцобеспечения Абхазия и Минтруда России обсудили вопросы гармонизации законодательств стран. Об этом в эфире радио Sputnik
рассказал министр социального обеспечения Руслан Аджба.
Одной из тем, которую обсудили стороны, стала разработка и подписание плана-графика по установлению гражданам инвалидности и ее групп, причин и сроков.
Меморандум уже подписан в Москве, теперь абхазская сторона в соответствии с этим документом будет разрабатывать все необходимые нормативно-правовые акты.
Другой темой встречи стала разработка и принятие закона "О социальном обслуживании граждан Республики Абхазия". Проект уже разработан и находится на внутриведомственном согласовании в республике.
Помимо этого, представители России и Абхазии обсудили принятие и реализацию нормативно-правовых актов, направленных на формирование новой системы пенсионного обеспечения и учета пенсионных прав застрахованных лиц. Для реализации этого пункта уже разработаны два государственных законопроекта о пенсионном обеспечении и о персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Кроме того, также разработан законопроект о внесении изменении в некоторые законы Республики Абхазия.
“На этот раз мы обсуждали ход реализации. Мы определили сроки согласования проектов. Дальше мы направим в Кабинет Министров. И после этого предстоит большой объем работы - подзаконные акты, автоматизация и программное обеспечение. Конечно, это будет дорогой закон, нужны будут большие финансовые вложения. Надеемся, что мы уложимся в сроки”, - подытожил Руслан Аджба.