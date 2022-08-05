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https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/amiranu-adleyba-prisvoeno-zvanie-narodnogo-khudozhnika-abkhazii-1040747588.html
Амирану Адлейба присвоено звание народного художника Абхазии
Амирану Адлейба присвоено звание народного художника Абхазии
Указ о награждении был подписан президентом Абхазии Асланом Бжания 5 августа. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Члену союза художников, директору Сухумского худучилища Амирану Адлейба присвоено почетное звание народного художника Абхазии, сообщает пресс-служба главы республики.Директор Сухумского художественного училища имени Александра Чачба Амиран Адлейба посвятил творчеству более 35 лет жизни. Он - скульптор и художник, автор многих запоминающихся памятников и скульптур, в том числе "Кинжала", установленного в Парке Славы в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/boleznennaya-tema-na-ploschadke-guma-otkrylas-dvukhdnevnaya-vystavka-1039201960.html
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Амирану Адлейба присвоено звание народного художника Абхазии

18:52 05.08.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукАмиран Адлейба
Амиран Адлейба - Sputnik Абхазия, 1920, 05.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Указ о награждении был подписан президентом Абхазии Асланом Бжания 5 августа.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Члену союза художников, директору Сухумского худучилища Амирану Адлейба присвоено почетное звание народного художника Абхазии, сообщает пресс-служба главы республики.
"За значительный вклад в становление и развитие изобразительного искусства, высокое профессиональное мастерство присвоить Адлейба Амирану Сардионовичу почетное звание "Народный художник Республики Абхазия", - говорится в указе президента.
Директор Сухумского художественного училища имени Александра Чачба Амиран Адлейба посвятил творчеству более 35 лет жизни. Он - скульптор и художник, автор многих запоминающихся памятников и скульптур, в том числе "Кинжала", установленного в Парке Славы в Сухуме.
Экспозиция работ скульптора и художника Амирана Адлейба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
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