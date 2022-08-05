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Более 400 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Краснодарском крае
Более 400 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Краснодарском крае
Показатель заболеваемости в крае равен 4709 заболевшим на 100 тысяч населения. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T12:56+0300
2022-08-05T12:56+0300
2022-08-05T13:14+0300
новости
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. За сутки на Кубани выявлено 423 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Краснодарского края.В Краснодаре выявили 164 случая заражения, в Сочи – 62, в Новороссийске – 35, в Анапе – 15.С момента начала пандемии с подозрением на коронавирус в больницы и лаборатории обратились 970 047 граждан, 267 377 случаев были подтверждены. 254 053 человека выздоровели и выписались, 10 981 пациента спасти не удалось. В стационарах сейчас лечатся 230 человек, 223 из них – пациенты с COVID-19.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/riski-zarazheniya-covid-19-uvelichivayutsya-zayavil-rospotrebnadzor-1040676715.html
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 400 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Краснодарском крае
12:56 05.08.2022 (обновлено: 13:14 05.08.2022)
Показатель заболеваемости в крае равен 4709 заболевшим на 100 тысяч населения.
СУХУМ, 5 авг – Sputnik. За сутки на Кубани выявлено 423 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Среди них 267 женщин и 156 мужчин. 23 заболевших - дети. Самому младшему пациенту всего четыре месяца, самому взрослому – 95 лет.
В Краснодаре выявили 164 случая заражения, в Сочи – 62, в Новороссийске – 35, в Анапе – 15.
С момента начала пандемии с подозрением на коронавирус в больницы и лаборатории обратились 970 047 граждан, 267 377 случаев были подтверждены.
254 053 человека выздоровели и выписались, 10 981 пациента спасти не удалось. В стационарах сейчас лечатся 230 человек, 223 из них – пациенты с COVID-19.