https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/bolee-400-novykh-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavleno-v-krasnodarskom-krae-1040729652.html

Более 400 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Краснодарском крае

Более 400 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Краснодарском крае

Показатель заболеваемости в крае равен 4709 заболевшим на 100 тысяч населения. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T12:56+0300

2022-08-05T12:56+0300

2022-08-05T13:14+0300

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0d/1037568669_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_90e45d01588c7f2c7ec3fa3f428f66b3.jpg

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. За сутки на Кубани выявлено 423 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Краснодарского края.В Краснодаре выявили 164 случая заражения, в Сочи – 62, в Новороссийске – 35, в Анапе – 15.С момента начала пандемии с подозрением на коронавирус в больницы и лаборатории обратились 970 047 граждан, 267 377 случаев были подтверждены. 254 053 человека выздоровели и выписались, 10 981 пациента спасти не удалось. В стационарах сейчас лечатся 230 человек, 223 из них – пациенты с COVID-19.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/riski-zarazheniya-covid-19-uvelichivayutsya-zayavil-rospotrebnadzor-1040676715.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19