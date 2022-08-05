https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/chast-ulits-sukhuma-budet-perekryta-6-avgusta-1040753239.html
Часть улиц Сухума будет перекрыта 6 августа
Часть улиц Сухума будет перекрыта 6 августа
Ограничения связаны с дорожными работами - на улице Джонуа кладут второй слой асфальта. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T21:46+0300
2022-08-05T21:46+0300
2022-08-05T21:46+0300
в абхазии
абхазия
сухум
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103012/58/1030125855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_42bf53266542a3b632e87b411e4e2562.jpg
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Часть сухумских улиц будет перекрыта с утра в субботу, 6 августа, сообщает сайт столичной администрации.Причиной ограничений станет укладка второго слоя асфальта.Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году и проводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-upravleniya-kapstroitelstva-nazval-prichinu-zaderzhki-remontnykh-rabot-na-ulitsakh-sukhuma-1038245104.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103012/58/1030125855_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfba2c4e2147433519bb2d8c8dbd40d0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сухум, новости
Часть улиц Сухума будет перекрыта 6 августа
Ограничения связаны с дорожными работами - на улице Джонуа кладут второй слой асфальта.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik.
Часть сухумских улиц будет перекрыта с утра в субботу, 6 августа, сообщает
сайт столичной администрации.
Перекрыта будет часть улицы Джонуа от улицы Гулия до улицы Ардзинба.
Причиной ограничений станет укладка второго слоя асфальта.
Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году и проводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.