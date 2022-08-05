https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/chast-ulits-sukhuma-budet-perekryta-6-avgusta-1040753239.html

Часть улиц Сухума будет перекрыта 6 августа

Часть улиц Сухума будет перекрыта 6 августа

Ограничения связаны с дорожными работами - на улице Джонуа кладут второй слой асфальта. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T21:46+0300

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Часть сухумских улиц будет перекрыта с утра в субботу, 6 августа, сообщает сайт столичной администрации.Причиной ограничений станет укладка второго слоя асфальта.Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году и проводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-upravleniya-kapstroitelstva-nazval-prichinu-zaderzhki-remontnykh-rabot-na-ulitsakh-sukhuma-1038245104.html

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