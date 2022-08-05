https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/etlan-bagateliya-nomernoy-fond-pansionata-auadkhara-s-nachala-avgusta-zapolnen-1040741042.html

Этлан Багателия: номерной фонд пансионата "Ауадхара" с начала августа заполнен

Этлан Багателия: номерной фонд пансионата "Ауадхара" с начала августа заполнен

Пансионат расположен в горах Абхазии на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от... 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T17:25+0300

2022-08-05T17:25+0300

2022-08-05T17:35+0300

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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Номерной фонд пансионата "Ауадхара" с начала августа заполнен, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Этлан Багателия.Большая часть людей, отдыхающих в пансионате "Ауадхара", – это местное население, туристов из России там значительно меньше. По словам Багателия, с начала сезона в пансионате уже отдохнуло более 250 человек.На территории пансионата расположено десять домов по пять койко-мест каждый. Стоимость аренды домика для граждан Абхазии независимо от сезона составляет пять тысяч рублей в сутки. Иностранным гражданам такой же домик обойдется дороже – семь тысяч рублей в сутки.Кроме того, на территории пансионата расположена четырехэтажная гостиница. Первый и второй этажи отведены под двухместные номера, которые стоят три тысячи рублей в сутки, а двухместные номера на третьем и четвертом этажах стоят немного дешевле - 2500 рублей в сутки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/nebolshuyu-ges-postroyat-v-pansionate-auadkhara-1039565606.html

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