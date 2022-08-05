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Этлан Багателия: номерной фонд пансионата "Ауадхара" с начала августа заполнен
Этлан Багателия: номерной фонд пансионата "Ауадхара" с начала августа заполнен
Пансионат расположен в горах Абхазии на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от... 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T17:25+0300
2022-08-05T17:25+0300
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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Номерной фонд пансионата "Ауадхара" с начала августа заполнен, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Этлан Багателия.Большая часть людей, отдыхающих в пансионате "Ауадхара", – это местное население, туристов из России там значительно меньше. По словам Багателия, с начала сезона в пансионате уже отдохнуло более 250 человек.На территории пансионата расположено десять домов по пять койко-мест каждый. Стоимость аренды домика для граждан Абхазии независимо от сезона составляет пять тысяч рублей в сутки. Иностранным гражданам такой же домик обойдется дороже – семь тысяч рублей в сутки.Кроме того, на территории пансионата расположена четырехэтажная гостиница. Первый и второй этажи отведены под двухместные номера, которые стоят три тысячи рублей в сутки, а двухместные номера на третьем и четвертом этажах стоят немного дешевле - 2500 рублей в сутки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/nebolshuyu-ges-postroyat-v-pansionate-auadkhara-1039565606.html
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Этлан Багателия: номерной фонд пансионата "Ауадхара" с начала августа заполнен
17:25 05.08.2022 (обновлено: 17:35 05.08.2022)
Пансионат расположен в горах Абхазии на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников "Ауадхара".
СУХУМ, 5 авг – Sputnik.
Номерной фонд пансионата "Ауадхара" с начала августа заполнен, рассказал в интервью радио Sputnik
заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Этлан Багателия.
"Из-за дождей, которые были в июне и июле, людей у нас было мало. Но в августе наш пансионат заполнен. После открытия бронирования номеров в мае было много заявок, однако плохая погода стала причиной того, что значительное количество людей не посетили "Ауадхару", – подчеркнул он.
Большая часть людей, отдыхающих в пансионате "Ауадхара", – это местное население, туристов из России там значительно меньше. По словам Багателия, с начала сезона в пансионате уже отдохнуло более 250 человек.
На территории пансионата расположено десять домов по пять койко-мест каждый. Стоимость аренды домика для граждан Абхазии независимо от сезона составляет пять тысяч рублей в сутки. Иностранным гражданам такой же домик обойдется дороже – семь тысяч рублей в сутки.
Кроме того, на территории пансионата расположена четырехэтажная гостиница. Первый и второй этажи отведены под двухместные номера, которые стоят три тысячи рублей в сутки, а двухместные номера на третьем и четвертом этажах стоят немного дешевле - 2500 рублей в сутки.