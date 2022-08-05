https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/gagra-voshla-v-top-5-samykh-romantichnykh-gorodov-dlya-otdykha-v-barkhatnyy-sezon-1040721383.html

Гагра вошла в топ-5 самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон

Гагра вошла в топ-5 самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон

По данным сервиса, спрос на бронирование жилья в начале осени вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

гагра

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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон по версии сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Абхазский курорт занял почетную четвертую строчку рейтинга, самым же романтичным направлением для путешествия в начале осени стал Сочи – по сравнению с прошлым годом, турпоток туда вырос на 23%.Кроме того, в Гагре пары предпочитают проводить больше всего времени – в среднем, путешественники останавливаются там на восемь ночей. Не менее популярен другой черноморский курорт – Ялта, там туристы также, в среднем, проводят восемь ночей.Самым бюджетным направлением для отдых вдвоем в августе-сентябре стал Кисловодск, самым дорогим – Ялта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/otdykh-v-barkhatnyy-sezon-v-gagre-podesheveet-po-sravneniyu-s-iyulem-1040535495.html

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