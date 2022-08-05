https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/gagra-voshla-v-top-5-samykh-romantichnykh-gorodov-dlya-otdykha-v-barkhatnyy-sezon-1040721383.html
Гагра вошла в топ-5 самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон
Гагра вошла в топ-5 самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон
По данным сервиса, спрос на бронирование жилья в начале осени вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T10:50+0300
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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон по версии сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Абхазский курорт занял почетную четвертую строчку рейтинга, самым же романтичным направлением для путешествия в начале осени стал Сочи – по сравнению с прошлым годом, турпоток туда вырос на 23%.Кроме того, в Гагре пары предпочитают проводить больше всего времени – в среднем, путешественники останавливаются там на восемь ночей. Не менее популярен другой черноморский курорт – Ялта, там туристы также, в среднем, проводят восемь ночей.Самым бюджетным направлением для отдых вдвоем в августе-сентябре стал Кисловодск, самым дорогим – Ялта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/otdykh-v-barkhatnyy-sezon-v-gagre-podesheveet-po-sravneniyu-s-iyulem-1040535495.html
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Гагра вошла в топ-5 самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон
10:50 05.08.2022 (обновлено: 11:25 05.08.2022)
По данным сервиса, спрос на бронирование жилья в начале осени вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года.
СУХУМ, 5 авг – Sputnik.
Гагра вошла в пятерку самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон по версии сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Абхазский курорт занял почетную четвертую строчку рейтинга, самым же романтичным направлением для путешествия в начале осени стал Сочи – по сравнению с прошлым годом, турпоток туда вырос на 23%.
Город
Средняя стоимость ночи отдыха (в рублях)
Средняя продолжительность отдыха
Сочи
3005
8 ночей
Санкт-Петербург
3317
5 ночей
Ялта
3857
8 ночей
Гагра
3140
8 ночей
Казань
3055
4 ночи
Калининград
2536
6 ночей
Кисловодск
2409
7 ночей
Москва
3456
3 ночи
Нижний Новгород
3198
3 ночи
Воронеж
2346
2 ночи
Кроме того, в Гагре пары предпочитают проводить больше всего времени – в среднем, путешественники останавливаются там на восемь ночей. Не менее популярен другой черноморский курорт – Ялта, там туристы также, в среднем, проводят восемь ночей.
Самым бюджетным направлением для отдых вдвоем в августе-сентябре стал Кисловодск, самым дорогим – Ялта.