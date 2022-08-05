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https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/gagra-voshla-v-top-5-samykh-romantichnykh-gorodov-dlya-otdykha-v-barkhatnyy-sezon-1040721383.html
Гагра вошла в топ-5 самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон
Гагра вошла в топ-5 самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон
По данным сервиса, спрос на бронирование жилья в начале осени вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон по версии сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Абхазский курорт занял почетную четвертую строчку рейтинга, самым же романтичным направлением для путешествия в начале осени стал Сочи – по сравнению с прошлым годом, турпоток туда вырос на 23%.Кроме того, в Гагре пары предпочитают проводить больше всего времени – в среднем, путешественники останавливаются там на восемь ночей. Не менее популярен другой черноморский курорт – Ялта, там туристы также, в среднем, проводят восемь ночей.Самым бюджетным направлением для отдых вдвоем в августе-сентябре стал Кисловодск, самым дорогим – Ялта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/otdykh-v-barkhatnyy-sezon-v-gagre-podesheveet-po-sravneniyu-s-iyulem-1040535495.html
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Гагра вошла в топ-5 самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон

10:50 05.08.2022 (обновлено: 11:25 05.08.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКурортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии.
Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По данным сервиса, спрос на бронирование жилья в начале осени вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года.
СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых романтичных городов для отдыха в бархатный сезон по версии сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Абхазский курорт занял почетную четвертую строчку рейтинга, самым же романтичным направлением для путешествия в начале осени стал Сочи – по сравнению с прошлым годом, турпоток туда вырос на 23%.

Город

Средняя стоимость ночи отдыха (в рублях)

Средняя продолжительность отдыха

Сочи

3005

8 ночей

Санкт-Петербург

3317

5 ночей

Ялта

3857

8 ночей

Гагра

3140

8 ночей

Казань

3055

4 ночи

Калининград

2536

6 ночей

Кисловодск

2409

7 ночей

Москва

3456

3 ночи

Нижний Новгород

3198

3 ночи

Воронеж

2346

2 ночи

Кроме того, в Гагре пары предпочитают проводить больше всего времени – в среднем, путешественники останавливаются там на восемь ночей. Не менее популярен другой черноморский курорт – Ялта, там туристы также, в среднем, проводят восемь ночей.
Самым бюджетным направлением для отдых вдвоем в августе-сентябре стал Кисловодск, самым дорогим – Ялта.
Парк Ольденбургского в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2022
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