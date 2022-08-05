https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/minoborony-rossii-obvinilo-kievskiy-rezhim-v-yadernom-terrorizme-1040752991.html

Минобороны России обвинило киевский режим в ядерном терроризме

Минобороны России обвинило киевский режим в ядерном терроризме

ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС и города Энергодара, из-за чего на станции случился пожар. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T21:39+0300

2022-08-05T21:39+0300

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство обороны России обвинило киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским в совершении актов ядерного терроризма. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства. В результате обстрелов в городе частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.Кроме того, снаряды повредили водородопровод, из-за чего водород загорелся. Пожар был ликвидирован аварийными службами."По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", - говорится в сообщении ведомства. Министерство обороны России расценивает атаку ВСУ как провокацию, и подчеркивает, что ответственность за эти провокации ложится на киевский режим.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/evseev-rasskazal-kak-ukraina-mozhet-ustroit-yadernuyu-katastrofu-1039982399.html

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