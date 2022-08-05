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Минобороны России обвинило киевский режим в ядерном терроризме
Минобороны России обвинило киевский режим в ядерном терроризме
ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС и города Энергодара, из-за чего на станции случился пожар. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T21:39+0300
2022-08-05T21:39+0300
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство обороны России обвинило киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским в совершении актов ядерного терроризма. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства. В результате обстрелов в городе частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.Кроме того, снаряды повредили водородопровод, из-за чего водород загорелся. Пожар был ликвидирован аварийными службами."По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", - говорится в сообщении ведомства. Министерство обороны России расценивает атаку ВСУ как провокацию, и подчеркивает, что ответственность за эти провокации ложится на киевский режим.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/evseev-rasskazal-kak-ukraina-mozhet-ustroit-yadernuyu-katastrofu-1039982399.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
Минобороны России обвинило киевский режим в ядерном терроризме
ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС и города Энергодара, из-за чего на станции случился пожар.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik
. Министерство обороны России обвинило киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским в совершении актов ядерного терроризма. Об этом говорится
в официальном Telegram-канале ведомства.
"5 августа 2022 года с 16.20 до 17.24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов в городе частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.
Кроме того, снаряды повредили водородопровод, из-за чего водород загорелся. Пожар был ликвидирован аварийными службами.
"По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство обороны России расценивает атаку ВСУ как провокацию, и подчеркивает, что ответственность за эти провокации ложится на киевский режим.