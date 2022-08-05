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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 августа
На выходных погоду в Абхазии будут формировать прохождение холодного фронта и перепады атмосферного давления. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T16:35+0300
2022-08-05T16:35+0300
2022-08-05T16:49+0300
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 августа, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В ночь с пятницы на субботу кратковременный дождь, местами ливневого характера, гроза. Днем без осадков, на море - штормовое предупреждение, возможно формирование смерчей.В воскресенье днем без осадков, к концу дня местами кратковременный дождь с грозой.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 14-19 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 августа
16:35 05.08.2022 (обновлено: 16:49 05.08.2022)
На выходных погоду в Абхазии будут формировать прохождение холодного фронта и перепады атмосферного давления.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 августа, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В ночь с пятницы на субботу кратковременный дождь, местами ливневого характера, гроза. Днем без осадков, на море - штормовое предупреждение, возможно формирование смерчей.
В воскресенье днем без осадков, к концу дня местами кратковременный дождь с грозой.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 14-19 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.