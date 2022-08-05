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Российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения на Украине

Российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения на Украине

В целях демилитаризации и денацификации Украины российские войска наносят удары по военным объектам и инфраструктуре Украины. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T15:31+0300

2022-08-05T15:31+0300

2022-08-05T16:14+0300

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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожено четыре пункта управления в ДНР, пункт временной дислокации националистов в Днепропетровской области, живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30 и взвод РСЗО "Град".Российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области и три баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области, перехватили три снаряда реактивных систем залпового огня.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/skhod-laviny-v-donbasse-avdeevskiy-ukreprayon-vsu-vzloman-1040716479.html

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