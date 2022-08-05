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Сухумский городской суд заключил под стражу двоих наркодилеров
Сухумский городской суд заключил под стражу двоих наркодилеров
Задержанные распространяли наркотик метадон путем тайных закладок в районе Синоп в Сухуме. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T13:30+0300
2022-08-05T13:30+0300
2022-08-05T13:56+0300
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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в отношении Александра Чепеля, Владимира Романкова, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства метадон группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте суда.Кроме того, в ходатайстве об избрании меры пресечения фигурирует третье, не установленное следствием лицо.Геолокацию закладки подозреваемым прислало неустановленное лицо под псевдонимом "Катя", которое выступает в роли координатора в микрорайоне Синоп в Сухуме.Наркотики мужчины разделили между собой. Часть они сбыли путем тайной закладки в том же районе, другую часть выбросили с целью укрытия следов преступления. Оставшуюся часть они хранили при себе, впоследствии ее обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.Владимир Романков по решению суда заключен под стражу на два месяца, такой же срок был назначен Александру Чепелю.Пресс-служба суда подчеркивает, что подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/beslan-eshba-rasskazal-o-kriminogennoy-obstanovke-v-sukhume-1040701127.html
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абхазия, сухумский городской суд, новости, наркотики
Сухумский городской суд заключил под стражу двоих наркодилеров
13:30 05.08.2022 (обновлено: 13:56 05.08.2022)
Задержанные распространяли наркотик метадон путем тайных закладок в районе Синоп в Сухуме.
СУХУМ, 5 авг – Sputnik.
Сухумский городской суд избрал меру пресечения в отношении Александра Чепеля, Владимира Романкова, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства метадон группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщается
на сайте суда.
Кроме того, в ходатайстве об избрании меры пресечения фигурирует третье, не установленное следствием лицо.
По версии предварительного следствия, Чепель, сговорившись с Романковым, получил координаты тайной закладки с метадоном, общей массой не менее 33,5 грамма на территории нефункционирующего железнодорожного вокзала "Кяласур".
Геолокацию закладки подозреваемым прислало неустановленное лицо под псевдонимом "Катя", которое выступает в роли координатора в микрорайоне Синоп в Сухуме.
Наркотики мужчины разделили между собой. Часть они сбыли путем тайной закладки в том же районе, другую часть выбросили с целью укрытия следов преступления. Оставшуюся часть они хранили при себе, впоследствии ее обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Владимир Романков по решению суда заключен под стражу на два месяца, такой же срок был назначен Александру Чепелю.
Пресс-служба суда подчеркивает, что подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.