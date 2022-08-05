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Террориста задержали в Карачаево-Черкесии

Террориста задержали в Карачаево-Черкесии

В ФСБ пояснили, что задержанный планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем сбежать на территорию Украины. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T10:20+0300

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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. В столице Карачаево-Черкесии задержали мужчину, планировавшего устроить теракт против органов власти и военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.Дома у задержанного, а также в тайнике нашли две самодельные бомбы по три килограмма в тротиловом эквиваленте, компоненты взрывных устройств, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям, в которых планировались теракты, а также переписку с членами "Правого сектора"*.Задержанный признал свою вину, в его отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и членстве в экстремистской организации.*Террористическая организация, запрещена в России

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/sotrudniki-posolstva-abkhazii-ne-postradali-vo-vremya-terakta-v-sirii-1040490036.html

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