https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/sotrudniki-posolstva-abkhazii-ne-postradali-vo-vremya-terakta-v-sirii-1040490036.html

Сотрудники посольства Абхазии не пострадали во время теракта в Сирии

Сотрудники посольства Абхазии не пострадали во время теракта в Сирии

Во время церемонии открытия церкви в городе аль-Скальбия в Сирии, террористы нанесли по зданию ракетный удар. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T19:32+0300

2022-07-24T19:32+0300

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Сотрудники посольства Абхазии, принимавшие участие в торжественной церемонии открытия церкви Айя-София в сирийском городе аль-Скальбия, не пострадали во время теракта, произошедшего 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.Тем не менее, в результате теракта погибли двое человек, есть данные еще о 12 пострадавших.МИД Абхазии выразил соболезнования семьям погибших, а также решительно осудил террористический акт."Терроризм в любых его проявлениях должен пресекаться самыми жесткими методами. Выражаем надежду, что лица, участвовавшие в террористической атаке против гражданского населения, понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в сообщении.Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а в октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия посольства Абхазии в Дамаске.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html

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