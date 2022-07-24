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Сотрудники посольства Абхазии не пострадали во время теракта в Сирии
Сотрудники посольства Абхазии не пострадали во время теракта в Сирии
Во время церемонии открытия церкви в городе аль-Скальбия в Сирии, террористы нанесли по зданию ракетный удар. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T19:32+0300
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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Сотрудники посольства Абхазии, принимавшие участие в торжественной церемонии открытия церкви Айя-София в сирийском городе аль-Скальбия, не пострадали во время теракта, произошедшего 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.Тем не менее, в результате теракта погибли двое человек, есть данные еще о 12 пострадавших.МИД Абхазии выразил соболезнования семьям погибших, а также решительно осудил террористический акт."Терроризм в любых его проявлениях должен пресекаться самыми жесткими методами. Выражаем надежду, что лица, участвовавшие в террористической атаке против гражданского населения, понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в сообщении.Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а в октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия посольства Абхазии в Дамаске.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html
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Сотрудники посольства Абхазии не пострадали во время теракта в Сирии
19:32 24.07.2022 (обновлено: 20:01 24.07.2022)
Во время церемонии открытия церкви в городе аль-Скальбия в Сирии, террористы нанесли по зданию ракетный удар.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik.
Сотрудники посольства Абхазии, принимавшие участие в торжественной церемонии открытия церкви Айя-София в сирийском городе аль-Скальбия, не пострадали во время теракта, произошедшего 24 июля. Об этом сообщает
пресс-служба МИД Абхазии.
"В мероприятии принимали участие приглашенные гости и члены Дипломатического корпуса в Сирии, в том числе сотрудники Посольства Республики Абхазия в Сирии - советник по политическим вопросам Посольства РА в САР Мухаммад Али и помощник Посла Абхазии в САР Кутейба Хасан. Никто из сотрудников Посольства РА не пострадал", - говорится в сообщении.
Тем не менее, в результате теракта погибли двое человек, есть данные еще о 12 пострадавших.
МИД Абхазии выразил соболезнования семьям погибших, а также решительно осудил террористический акт.
"Терроризм в любых его проявлениях должен пресекаться самыми жесткими методами. Выражаем надежду, что лица, участвовавшие в террористической атаке против гражданского населения, понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в сообщении.
Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.
В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а в октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия посольства
Абхазии в Дамаске.