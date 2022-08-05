https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/teymuraz-khishba-obsudil-perspektivy-razvitiya-turizma-v-abkhazii-s-zamglavy-rosturizma-1040739114.html

Теймураз Хишба обсудил перспективы развития туризма в Абхазии с замглавы Ростуризма

Теймураз Хишба обсудил перспективы развития туризма в Абхазии с замглавы Ростуризма

Глава Минтуризма Абхазии находится в Москве с рабочей поездкой. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T15:50+0300

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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Глава Министерства туризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил перспективы развития туризма в республике с заместителем главы Ростуризма Еленой Лысенковой. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.По словам Лысенковой, Абхазия обладает неисчерпаемым туристическим потенциалом и имеет все шансы на то, что количество путешественников, которые выберут республику в качестве места отдыха, будет только возрастать.Также в Минтуризма сообщили, что в рамках рабочей поездки Теймураз Хишба примет участие в Российском туристическом форуме "Путешествуй".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/minturizma-abkhazii-planiruet-provesti-investitsionnyy-forum-v-sukhume-v-kontse-oseni-1040671267.html

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