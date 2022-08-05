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Теймураз Хишба обсудил перспективы развития туризма в Абхазии с замглавы Ростуризма
Теймураз Хишба обсудил перспективы развития туризма в Абхазии с замглавы Ростуризма
Глава Минтуризма Абхазии находится в Москве с рабочей поездкой. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T15:50+0300
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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Глава Министерства туризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил перспективы развития туризма в республике с заместителем главы Ростуризма Еленой Лысенковой. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.По словам Лысенковой, Абхазия обладает неисчерпаемым туристическим потенциалом и имеет все шансы на то, что количество путешественников, которые выберут республику в качестве места отдыха, будет только возрастать.Также в Минтуризма сообщили, что в рамках рабочей поездки Теймураз Хишба примет участие в Российском туристическом форуме "Путешествуй".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/minturizma-abkhazii-planiruet-provesti-investitsionnyy-forum-v-sukhume-v-kontse-oseni-1040671267.html
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Теймураз Хишба обсудил перспективы развития туризма в Абхазии с замглавы Ростуризма
15:50 05.08.2022 (обновлено: 16:51 05.08.2022)
Глава Минтуризма Абхазии находится в Москве с рабочей поездкой.
СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Глава Министерства туризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил перспективы развития туризма в республике с заместителем главы Ростуризма Еленой Лысенковой. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.
Во время встречи стороны подробно обсудили ряд вопросов межгосударственного сотрудничества в сфере туризма.
По словам Лысенковой, Абхазия обладает неисчерпаемым туристическим потенциалом и имеет все шансы на то, что количество путешественников, которые выберут республику в качестве места отдыха, будет только возрастать.
Также в Минтуризма сообщили, что в рамках рабочей поездки Теймураз Хишба примет участие в Российском туристическом форуме "Путешествуй".