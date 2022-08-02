https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/minturizma-abkhazii-planiruet-provesti-investitsionnyy-forum-v-sukhume-v-kontse-oseni-1040671267.html

Минтуризма Абхазии планирует провести инвестиционный форум в Сухуме в конце осени

Минтуризма Абхазии планирует провести инвестиционный форум в Сухуме в конце осени

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба во время рабочего визита в Москву встретился с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Об идее провести в Сухуме инвестиционный форум в конце осени, рассказал в интервью радио Sputnik глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба."Больше ясности будет к концу августа. Форум будет полезен для развития туристической отрасли в Абхазии. Возможно, мы объединим усилия с министерством экономики республики, потому что у них тоже есть провести такого рода форум. Тот опыт, который у нас уже есть, позволяет думать, что нам нужны реальные проекты. Например, тот или иной гражданин Абхазии имеет готовый проект и может его представить. То есть, это не просто разговор о перспективах республики как рекреационной зоны", - подчеркнул он.Хишба добавил, что на встрече с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко речь шла о реальных людях, которые готовы вложить деньги в туристическую отрасль Абхазии. "Это среднего уровня инвестиции, которые бизнесмены из России могут себе позволить, от 70 до 100 миллионов рублей", - рассказал министр.Кроме того, Хишба добавил, что на встрече с Давыденко обсуждались вопросы, связанные с безопасностью российских туристов.

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