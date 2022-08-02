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Минтуризма Абхазии планирует провести инвестиционный форум в Сухуме в конце осени
Минтуризма Абхазии планирует провести инвестиционный форум в Сухуме в конце осени
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба во время рабочего визита в Москву встретился с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму... 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T20:20+0300
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Об идее провести в Сухуме инвестиционный форум в конце осени, рассказал в интервью радио Sputnik глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба."Больше ясности будет к концу августа. Форум будет полезен для развития туристической отрасли в Абхазии. Возможно, мы объединим усилия с министерством экономики республики, потому что у них тоже есть провести такого рода форум. Тот опыт, который у нас уже есть, позволяет думать, что нам нужны реальные проекты. Например, тот или иной гражданин Абхазии имеет готовый проект и может его представить. То есть, это не просто разговор о перспективах республики как рекреационной зоны", - подчеркнул он.Хишба добавил, что на встрече с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко речь шла о реальных людях, которые готовы вложить деньги в туристическую отрасль Абхазии. "Это среднего уровня инвестиции, которые бизнесмены из России могут себе позволить, от 70 до 100 миллионов рублей", - рассказал министр.Кроме того, Хишба добавил, что на встрече с Давыденко обсуждались вопросы, связанные с безопасностью российских туристов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/turbaza-dzhonua-i-arshba-o-tsifrovizatsii-tursfery-abkhazii-1039870517.html
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Минтуризма Абхазии планирует провести инвестиционный форум в Сухуме в конце осени
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба во время рабочего визита в Москву встретился с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik.
Об идее провести в Сухуме инвестиционный форум в конце осени, рассказал в интервью радио Sputnik
глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба.
Хишба уточнил, что это совместная инициатива минтуризма и Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму России
"Больше ясности будет к концу августа. Форум будет полезен для развития туристической отрасли в Абхазии. Возможно, мы объединим усилия с министерством экономики республики, потому что у них тоже есть провести такого рода форум. Тот опыт, который у нас уже есть, позволяет думать, что нам нужны реальные проекты. Например, тот или иной гражданин Абхазии имеет готовый проект и может его представить. То есть, это не просто разговор о перспективах республики как рекреационной зоны", - подчеркнул он.
Хишба добавил, что на встрече с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко
речь шла о реальных людях, которые готовы вложить деньги в туристическую отрасль Абхазии.
"Это среднего уровня инвестиции, которые бизнесмены из России могут себе позволить, от 70 до 100 миллионов рублей", - рассказал министр.
Кроме того, Хишба добавил, что на встрече с Давыденко обсуждались вопросы, связанные с безопасностью российских туристов.