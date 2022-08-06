https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/administratsiya-sukhuma-priobrela-spetstekhniku-na-summu-okolo-40-millionov-rubley-1040767264.html
Администрация Сухума приобретет спецтехнику на сумму около 40 миллионов рублей
Администрация Сухума приобретет спецтехнику на сумму около 40 миллионов рублей
В столицу уже доставлены илососная машина стоимостью 12,8 миллиона рублей и гусеничный экскаватор стоимостью 5,7 миллиона рублей. 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T18:53+0300
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Общая стоимость спецтехники, которую администрация Сухума приобретает для муниципальных учреждений, составляет около 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.Часть техники уже закуплена, часть еще предстоит приобрести. Так, например, Сухум уже получил илососную машину для очистки подвалов и экскаватор."Все знают состояние наших подвалов. Эта машина способна под давлением подавая воду, одновременно выкачивать то, что нанесено за все эти годы в подвальные помещения. Без этой техники подвалы не почистить. Машина проходит тестирование", - проинформировал мэр.Кроме того, для муниципального учреждения "Горстройпроект" были закуплены мусоровоз и садовый пылесос за 3,2 миллиона рублей.В дальнешем будут приобретены бункеровоз за 5,2 миллиона рублей, подметальная машина за 8,8 миллиона рублей и экскаватор-погрузчик стоимостью 4 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/tsifry-ot-mera-uspekhi-sukhuma-v-pervoy-polovine-2022-goda-1040720197.html
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Администрация Сухума приобретет спецтехнику на сумму около 40 миллионов рублей
18:53 06.08.2022 (обновлено: 18:54 06.08.2022)
В столицу уже доставлены илососная машина стоимостью 12,8 миллиона рублей и гусеничный экскаватор стоимостью 5,7 миллиона рублей.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik.
Общая стоимость спецтехники, которую администрация Сухума приобретает для муниципальных учреждений, составляет около 40 миллионов рублей. Об этом сообщает
пресс-служба столичной администрации.
Часть техники уже закуплена, часть еще предстоит приобрести. Так, например, Сухум уже получил илососную машину для очистки подвалов и экскаватор.
Согласно отчету главы города Беслана Эшба, который он представил на совещании с участием президента республики, илососная машина обошлась столице с хорошей скидкой, ее рыночная стоимость - 15-16 миллионов рублей.
"Все знают состояние наших подвалов. Эта машина способна под давлением подавая воду, одновременно выкачивать то, что нанесено за все эти годы в подвальные помещения. Без этой техники подвалы не почистить. Машина проходит тестирование", - проинформировал мэр.
Кроме того, для муниципального учреждения "Горстройпроект" были закуплены мусоровоз и садовый пылесос за 3,2 миллиона рублей.
В дальнешем будут приобретены бункеровоз за 5,2 миллиона рублей, подметальная машина за 8,8 миллиона рублей и экскаватор-погрузчик стоимостью 4 миллиона рублей.