https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/administratsiya-sukhuma-priobrela-spetstekhniku-na-summu-okolo-40-millionov-rubley-1040767264.html

Администрация Сухума приобретет спецтехнику на сумму около 40 миллионов рублей

Администрация Сухума приобретет спецтехнику на сумму около 40 миллионов рублей

В столицу уже доставлены илососная машина стоимостью 12,8 миллиона рублей и гусеничный экскаватор стоимостью 5,7 миллиона рублей. 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T18:53+0300

2022-08-06T18:53+0300

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Общая стоимость спецтехники, которую администрация Сухума приобретает для муниципальных учреждений, составляет около 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.Часть техники уже закуплена, часть еще предстоит приобрести. Так, например, Сухум уже получил илососную машину для очистки подвалов и экскаватор."Все знают состояние наших подвалов. Эта машина способна под давлением подавая воду, одновременно выкачивать то, что нанесено за все эти годы в подвальные помещения. Без этой техники подвалы не почистить. Машина проходит тестирование", - проинформировал мэр.Кроме того, для муниципального учреждения "Горстройпроект" были закуплены мусоровоз и садовый пылесос за 3,2 миллиона рублей.В дальнешем будут приобретены бункеровоз за 5,2 миллиона рублей, подметальная машина за 8,8 миллиона рублей и экскаватор-погрузчик стоимостью 4 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/tsifry-ot-mera-uspekhi-sukhuma-v-pervoy-polovine-2022-goda-1040720197.html

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