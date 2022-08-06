https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/bolee-500-novykh-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom-vyyavleno-na-kubani-1040763137.html
Более 500 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Кубани
Более 500 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Кубани
Показатель заболеваемости в крае равен 4713 заразившимся на сто тысяч человек. 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T13:42+0300
2022-08-06T13:42+0300
2022-08-06T13:42+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
краснодарский край
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СУХУМ, 6 авг - Spuntik. За сутки в Краснодарском крае выявили 524 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб края.194 положительных теста сдали жители Краснодара, 56 случаев в Сочи, 39 в Новороссийске, 31 - в Анапе.Всего с начала пандемии в лабораториях края провели более семисот тысяч исследований, 267 901 случай коронавируса был подтвержден. С выздоровлением выписали 254 326 человек, 10 981 пациента спасти не удалось. Сейчас на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 3007 человек, а в стационарах - 233 человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/rost-zabolevaemosti-omikronom-zafiksirovali-v-abkhazii-1040753517.html
краснодарский край
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, краснодарский край
Более 500 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Кубани
Показатель заболеваемости в крае равен 4713 заразившимся на сто тысяч человек.
СУХУМ, 6 авг - Spuntik.
За сутки в Краснодарском крае выявили 524 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает
Оперативный штаб края.
Среди заболевших 313 женщин и 211 мужчин, 33 пациента - дети. Самому младшему пациенту четыре месяца, старшему – 91 год.
194 положительных теста сдали жители Краснодара, 56 случаев в Сочи, 39 в Новороссийске, 31 - в Анапе.
Всего с начала пандемии в лабораториях края провели более семисот тысяч исследований, 267 901 случай коронавируса был подтвержден.
С выздоровлением выписали 254 326 человек, 10 981 пациента спасти не удалось. Сейчас на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 3007 человек, а в стационарах - 233 человека.