https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/bolee-500-novykh-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom-vyyavleno-na-kubani-1040763137.html

Более 500 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Кубани

Более 500 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Кубани

Показатель заболеваемости в крае равен 4713 заразившимся на сто тысяч человек. 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T13:42+0300

2022-08-06T13:42+0300

2022-08-06T13:42+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

краснодарский край

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СУХУМ, 6 авг - Spuntik. За сутки в Краснодарском крае выявили 524 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб края.194 положительных теста сдали жители Краснодара, 56 случаев в Сочи, 39 в Новороссийске, 31 - в Анапе.Всего с начала пандемии в лабораториях края провели более семисот тысяч исследований, 267 901 случай коронавируса был подтвержден. С выздоровлением выписали 254 326 человек, 10 981 пациента спасти не удалось. Сейчас на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 3007 человек, а в стационарах - 233 человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/rost-zabolevaemosti-omikronom-zafiksirovali-v-abkhazii-1040753517.html

краснодарский край

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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, краснодарский край