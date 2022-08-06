https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/rost-zabolevaemosti-omikronom-zafiksirovali-v-abkhazii-1040753517.html

Рост заболеваемости "омикроном" зафиксировали в Абхазии

Рост заболеваемости "омикроном" зафиксировали в Абхазии

Несмотря на новую волну распространения вируса, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой форме. 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T09:00+0300

2022-08-06T09:00+0300

2022-08-06T09:47+0300

в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040754459_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_99f7b47de79fc2517a0226d58edd95c3.jpg

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Практически во всех районах Абхазии фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, причем большая часть заболевших заражены омикрон-штаммом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики."Рост заболеваемости идет во всем мире, и нам тоже нужно быть готовыми. Если будет необходимо, откроем отделение и в основном корпусе Гудаутской ЦРБ, подготовим сводные медицинские бригады. Пока больница справляется своими силами", – отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.Помощник министра Алиса Матуа отметила, что со следующей недели снова начинает работать мобильная бригада, которая будет брать ПЦР-тесты на дому у пациентов. Для того, чтобы сдать тест, пациенту нужно будет направление врача или ярко выраженные симптомы заболевания.Что до резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для обеспечения Гудаутской ЦРБ и ПЦР-пунктов, то, по словам главы управления лекарственными средствами и медицинскими изделиями Ахры Аджба, Минздрав обладает всеми необходимыми резервами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/riski-zarazheniya-covid-19-uvelichivayutsya-zayavil-rospotrebnadzor-1040676715.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости