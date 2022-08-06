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Рост заболеваемости "омикроном" зафиксировали в Абхазии
Рост заболеваемости "омикроном" зафиксировали в Абхазии
Несмотря на новую волну распространения вируса, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой форме. 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T09:00+0300
2022-08-06T09:00+0300
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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Практически во всех районах Абхазии фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, причем большая часть заболевших заражены омикрон-штаммом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики."Рост заболеваемости идет во всем мире, и нам тоже нужно быть готовыми. Если будет необходимо, откроем отделение и в основном корпусе Гудаутской ЦРБ, подготовим сводные медицинские бригады. Пока больница справляется своими силами", – отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.Помощник министра Алиса Матуа отметила, что со следующей недели снова начинает работать мобильная бригада, которая будет брать ПЦР-тесты на дому у пациентов. Для того, чтобы сдать тест, пациенту нужно будет направление врача или ярко выраженные симптомы заболевания.Что до резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для обеспечения Гудаутской ЦРБ и ПЦР-пунктов, то, по словам главы управления лекарственными средствами и медицинскими изделиями Ахры Аджба, Минздрав обладает всеми необходимыми резервами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/riski-zarazheniya-covid-19-uvelichivayutsya-zayavil-rospotrebnadzor-1040676715.html
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Рост заболеваемости "омикроном" зафиксировали в Абхазии
09:00 06.08.2022 (обновлено: 09:47 06.08.2022)
Несмотря на новую волну распространения вируса, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой форме.
СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Практически во всех районах Абхазии фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, причем большая часть заболевших заражены омикрон-штаммом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
По словам главврача Гудаутской больницы Хаджарата Шамба, сейчас на стационарном лечении находятся 20 пациентов. Для их размещения задействовано только инфекционное отделение.
"Рост заболеваемости идет во всем мире, и нам тоже нужно быть готовыми. Если будет необходимо, откроем отделение и в основном корпусе Гудаутской ЦРБ, подготовим сводные медицинские бригады. Пока больница справляется своими силами", – отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Помощник министра Алиса Матуа отметила, что со следующей недели снова начинает работать мобильная бригада, которая будет брать ПЦР-тесты на дому у пациентов. Для того, чтобы сдать тест, пациенту нужно будет направление врача или ярко выраженные симптомы заболевания.
Что до резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для обеспечения Гудаутской ЦРБ и ПЦР-пунктов, то, по словам главы управления лекарственными средствами и медицинскими изделиями Ахры Аджба, Минздрав обладает всеми необходимыми резервами.