https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/dobrovolets-iz-abkhazii-byl-ranen-v-donbasse-1040763882.html

Доброволец из Абхазии был ранен в Донбассе

Доброволец из Абхазии был ранен в Донбассе

После обострения ситуации на востоке Украины и начала специальной военной операции некоторые жители республики уехали в Донбасс и вступили в добровольческие... 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T14:50+0300

2022-08-06T14:50+0300

2022-08-06T14:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Доброволец из Абхазии Алиас Авидзба под псевдонимом "Горец" был ранен в Донбассе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале "Ты там был?" репортер Павел Кукушкин.Алиас Авидзба - актер Абхазского молодежного театра, экс-кандидат в депутаты Народного Собрания, который вступил в ряды добровольческого батальона "Пятнашка" после начала спецоперации, в 2022 году. После того, как он наступил на мину, ему оторвало часть правой ноги.Сегодня в Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Два добровольца, Лоран Смыр и Ахра Киркинадзе, погибли в ходе боевых действий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-obyasnil-pochemu-abkhaziya-podderzhala-deystviya-rossii-v-donbasse-1040674343.html

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