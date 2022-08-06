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Доброволец из Абхазии был ранен в Донбассе
Доброволец из Абхазии был ранен в Донбассе
После обострения ситуации на востоке Украины и начала специальной военной операции некоторые жители республики уехали в Донбасс и вступили в добровольческие... 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T14:50+0300
2022-08-06T14:50+0300
2022-08-06T14:52+0300
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Доброволец из Абхазии Алиас Авидзба под псевдонимом "Горец" был ранен в Донбассе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале "Ты там был?" репортер Павел Кукушкин.Алиас Авидзба - актер Абхазского молодежного театра, экс-кандидат в депутаты Народного Собрания, который вступил в ряды добровольческого батальона "Пятнашка" после начала спецоперации, в 2022 году. После того, как он наступил на мину, ему оторвало часть правой ноги.Сегодня в Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Два добровольца, Лоран Смыр и Ахра Киркинадзе, погибли в ходе боевых действий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-obyasnil-pochemu-abkhaziya-podderzhala-deystviya-rossii-v-donbasse-1040674343.html
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Доброволец из Абхазии был ранен в Донбассе
14:50 06.08.2022 (обновлено: 14:52 06.08.2022)
После обострения ситуации на востоке Украины и начала специальной военной операции некоторые жители республики уехали в Донбасс и вступили в добровольческие отряды и защищают мирных граждан.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik.
Доброволец из Абхазии Алиас Авидзба под псевдонимом "Горец" был ранен в Донбассе. Об этом сообщил
в своем Telegram-канале "Ты там был?" репортер Павел Кукушкин.
"Сейчас он (Авидзба - прим. ред) в госпитале, и его жизни ничего не угрожает," - сообщил автор канала.
Алиас Авидзба - актер Абхазского молодежного театра, экс-кандидат в депутаты Народного Собрания, который вступил в ряды добровольческого батальона "Пятнашка" после начала спецоперации, в 2022 году. После того, как он наступил на мину, ему оторвало часть правой ноги.
Сегодня в Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Два добровольца, Лоран Смыр и Ахра Киркинадзе, погибли в ходе боевых действий.