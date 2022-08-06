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Два россиянина могут получить пожизненные сроки за сбыт наркотиков в Абхазии
Два россиянина могут получить пожизненные сроки за сбыт наркотиков в Абхазии
Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 УК Абхазии (незаконное приобретение, хранение и сбыт... 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T19:36+0300
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Двоим гражданам России, задержанным в Сухуме по подозрению в сбыте метадона в особо крупном размере, могут грозить длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Мужчины, приехавшие в Абхазию из Ставропольского края, планировали сбыть наркотики в Сухуме. В столице Абхазии они сняли комнату на четверо суток, надеясь, по версии следствия, быстро сбыть запрещенный товар. За каждую закладку они должны были получить 500 рублей. По решению Сухумского городского суда Владимир Романков и Александр Чепель находятся под стражей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/sukhumskiy-gorodskoy-sud-zaklyuchil-pod-strazhu-dvoikh-narkodilerov-1040730091.html
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абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии
Два россиянина могут получить пожизненные сроки за сбыт наркотиков в Абхазии
Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 УК Абхазии (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
СУХУМ, 6 авг - Sputnik.
Двоим гражданам России, задержанным в Сухуме по подозрению в сбыте метадона в особо крупном размере, могут грозить длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
По сообщению заместителя начальника УКОН МВД Ремзика Чанба, общей сложности Александра Чепеля и Владимира Романкова было найдено и изъято около 39 грамм метадона, расфасованных в 98 закладок и один полиэтиленовый пакет.
Мужчины, приехавшие в Абхазию из Ставропольского края, планировали сбыть наркотики в Сухуме. В столице Абхазии они сняли комнату на четверо суток, надеясь, по версии следствия, быстро сбыть запрещенный товар. За каждую закладку они должны были получить 500 рублей.
По решению Сухумского городского суда Владимир Романков и Александр Чепель находятся под стражей.