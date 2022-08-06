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Объем операций по российским картам в Абхазии вырос почти в два раза

Объем операций по российским картам в Абхазии вырос почти в два раза

Увеличилось и количество транзакций с использованием карт национальных платежных систем - российских карт "Мир" и карт "Апра", выпущенных абхазскими банками. 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T17:39+0300

2022-08-06T17:39+0300

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Общая сумма операций по российским картам на территории Абхазии с начала года составила 8,689 миллиарда, что на 20 % больше аналогичного показателя 2021 года. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия.“То есть, идет замещение карт VISA и Mastercard картами "Мир". На сегодняшний день никаких ограничений для российских карт на территории Абхазии нет. Вы можете расплатиться картой, на которую нанесен логотип VISA, Mastercard и, естественно, "Мир". Есть определенные локальные ограничения по снятию наличности на уровне банков. Какие-то банкоматы могут не принимать карты VISA, но "Мир" принимают все”, - поделился Пилия.Как отметил замдиректора экономико-правового департамента, динамика процессов в банковской сфере России такова, что в скором времени произойдет полное замещение международных платежных систем на национальную.Что до абхазских карт "Апра", то их доля в объеме банковских транзакций тоже выросла, и причиной тому стало, в том числе, и распространение POS-терминалов. Если за семь месяцев 2021 года держатели этих карт выплатили 202 миллиона рублей за покупки, то в этом году эта сумма значительно выросла и составила 327 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/obem-platezhey-po-karte-apra-v-2021-godu-sostavil-bolee-25-milliardov-rubley-1039755653.html

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