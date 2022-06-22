https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/obem-platezhey-po-karte-apra-v-2021-godu-sostavil-bolee-25-milliardov-rubley-1039755653.html

Объем платежей по карте "Апра" в 2021 году составил более 25 миллиардов рублей

Объем платежей по карте "Апра" в 2021 году составил более 25 миллиардов рублей

Вырос и объем операций по картам "Апра" World - за рубежом пользователи потратили 66 миллионов рублей, почти на треть больше, чем в прошлом году. 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T20:45+0300

2022-06-22T20:45+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Общий объем операций в национальной платежной системе Абхазии "Апра" за 2021 год составил 25,3 миллиарда рублей.В целом, количество безналичных операций на территории Абхазии увеличилось - граждане и гости республики стали использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг в два раза чаще. Общий объем средств, потраченных на товары и услуги, составил 6,3 миллиарда рублей. Карты национальной платежной системы обретают все большую популярность - по данным на 1 января 2022 года, численность держателей "Апры" составила больше 95 тысяч человек, только в 2021 году было выпущено более 10 тысяч карт.В целом, согласно отчету Банка Абхазии, экономика республики сумела справиться с последствиями пандемии, что положительно сказалось на развитии банковской системы страны.В 2021 году трансграничный оборот финансов через банковскую систему составил 97,6 миллиарда рублей, что на 35,6 больше показателя прошлого года. Из них приток в Абхазию составил 51,5 миллиарда рублей, отток - 46,1 миллиарда рублей. Разница (положительное сальдо - прим.ред) составила 5,4 миллиарда рублей, этот результат более чем в два раза превысил показатели прошлого года - 2,2 миллиарда. Что до переводов за рубеж, то в 2021 году общий их объем составил 9,2 миллиарда рублей. Львиная доля суммы пришлась на Россию - 6,7 миллиарда рублей (72,7%). На втором месте страны Средней Азии - в Узбекистан и Таджикистан было отправлено 1,07 миллиарда рублей, на третьем месте - Турция, общая сумма банковских переводов составила 1,2 миллиарда рублей.

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