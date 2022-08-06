https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/rossiya-i-turtsiya-planiruyut-uvelichit-tovarooborot-do-sta-milliardov-dollarov-1040766732.html

Россия и Турция планируют увеличить товарооборот до ста миллиардов долларов

Россия и Турция планируют увеличить товарооборот до ста миллиардов долларов

Министр торговли Турции и российский вице-премьер Александр Новак подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании, определяющий сотрудничество в... 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T16:39+0300

2022-08-06T16:39+0300

2022-08-06T16:39+0300

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В рамках "дорожной карты" по экономическому сотрудничеству, подписанной представителями России и Турции, страны планируют нарастить объем товарооборота до ста миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана прошли 5 августа в Сочи. Помимо вопросов межгосударственной торговли, стороны обсудили ряд других важных проблем. В частности, был затронут вопрос использования карт "Мир" на территории Турции, над чем, по словам турецкого лидера, банки уже ведут активную работу. Кроме того, президенты обсудили и вопросы внешней политики. В том числе они коснулись украинского вопроса, ситуации в Сирии и Ливии, борьбы с международным терроризмом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/putin-i-erdogan-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-po-itogam-peregovorov-s-sochi-1040752340.html

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россия, турция, новости, в мире, владимир путин, реджеп эрдоган