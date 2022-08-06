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Россия и Турция планируют увеличить товарооборот до ста миллиардов долларов
Россия и Турция планируют увеличить товарооборот до ста миллиардов долларов
Министр торговли Турции и российский вице-премьер Александр Новак подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании, определяющий сотрудничество в... 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T16:39+0300
2022-08-06T16:39+0300
2022-08-06T16:39+0300
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В рамках "дорожной карты" по экономическому сотрудничеству, подписанной представителями России и Турции, страны планируют нарастить объем товарооборота до ста миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана прошли 5 августа в Сочи. Помимо вопросов межгосударственной торговли, стороны обсудили ряд других важных проблем. В частности, был затронут вопрос использования карт "Мир" на территории Турции, над чем, по словам турецкого лидера, банки уже ведут активную работу. Кроме того, президенты обсудили и вопросы внешней политики. В том числе они коснулись украинского вопроса, ситуации в Сирии и Ливии, борьбы с международным терроризмом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/putin-i-erdogan-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-po-itogam-peregovorov-s-sochi-1040752340.html
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россия, турция, новости, в мире, владимир путин, реджеп эрдоган
Россия и Турция планируют увеличить товарооборот до ста миллиардов долларов
Министр торговли Турции и российский вице-премьер Александр Новак подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании, определяющий сотрудничество в торгово-экономической сфере.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik.
В рамках "дорожной карты" по экономическому сотрудничеству, подписанной представителями России и Турции, страны планируют нарастить объем товарооборота до ста миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет сто миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", — отметил глава государства.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана прошли 5 августа в Сочи. Помимо вопросов межгосударственной торговли, стороны обсудили ряд других важных проблем. В частности, был затронут вопрос использования карт "Мир" на территории Турции, над чем, по словам турецкого лидера, банки уже ведут активную работу.
Кроме того, президенты обсудили и вопросы внешней политики. В том числе они коснулись украинского вопроса, ситуации в Сирии и Ливии, борьбы с международным терроризмом.