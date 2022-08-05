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Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров с Сочи
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров с Сочи
Переговоры российского и турецкого лидеров длились более четырех часов. 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T20:45+0300
2022-08-05T20:45+0300
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые прошли в Сочи 5 августа. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. В ходе переговоров лидеры затронули широкий круг экономических и политических вопросов. Так, например, они договорились наращивать двустороннюю торговлю, сотрудничать в области энергетики, предпринять конкретные шаги в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство.Президенты затронули международные проблемы и роль российско-турецкого сотрудничества в их решении. Они подчеркнули важность взаимодействия двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов и, в дальнейшем, в обеспечении выполнения условий Стамбульской сделки, которая, в том числе, включает в себя положения о беспрепятственном экспорте зерна и удобрений из России.Кроме того, Путин и Эрдонаг затронули региональные проблемы, в частности подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии и Ливии. Также они подтвердили, что Турция и Россия будут действовать сообща и сотрудничать друг с другом в вопросах борьбы с терроризмом.По словам вице-премьера Александра Новака, переговоры в Сочи выводят отношения между Турцией и Россией на новый уровень."Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям", - рассказал он.Речь, по словам Новака, идет о о транспортной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, IT и ЖКХ. Кроме того, он заявил, что Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/sudno-s-ukrainskim-zernom-pribylo-v-port-stambula-1040673287.html
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россия, турция, новости, владимир путин, реджеп эрдоган
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров с Сочи
20:45 05.08.2022 (обновлено: 20:50 05.08.2022)
Переговоры российского и турецкого лидеров длились более четырех часов.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые прошли в Сочи 5 августа. Документ опубликован
на официальном сайте Кремля.
"Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в заявлении.
В ходе переговоров лидеры затронули широкий круг экономических и политических вопросов. Так, например, они договорились наращивать двустороннюю торговлю, сотрудничать в области энергетики, предпринять конкретные шаги в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство.
Президенты затронули международные проблемы и роль российско-турецкого сотрудничества в их решении. Они подчеркнули важность взаимодействия двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов и, в дальнейшем, в обеспечении выполнения условий Стамбульской сделки, которая, в том числе, включает в себя положения о беспрепятственном экспорте зерна и удобрений из России.
Кроме того, Путин и Эрдонаг затронули региональные проблемы, в частности подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии и Ливии. Также они подтвердили, что Турция и Россия будут действовать сообща и сотрудничать друг с другом в вопросах борьбы с терроризмом.
По словам вице-премьера Александра Новака, переговоры в Сочи выводят отношения между Турцией и Россией на новый уровень.
"Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям", - рассказал он.
Речь, по словам Новака, идет о о транспортной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, IT и ЖКХ. Кроме того, он заявил, что Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.