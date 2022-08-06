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Сотрудникам АЖД вручили почетные награды
Сотрудникам АЖД вручили почетные награды
День железнодорожника традиционно празднуется в первое воскресенье августа, в этом году он выпадает на 7 число. 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T21:03+0300
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Абхазским железнодорожникам вручили почетные награды и поздравили с профессиональным праздником. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РУП "Абхазская железная дорога". "Работа на железной дороге требует крепкого здоровья, выдержки, знаний, большой ответственности. Спасибо за ваш очень важный, нужный и нелёгкий труд. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, целеустремлённости и благополучия," - поздравил коллег Читанава. Традиционно День железнодорожника отмечается в первое воскресенье последнего месяца лета. Его отмечают не только в Абхазии и России, но и во многих других странах в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/khazirishi-rasskazal-o-planiruemykh-azhd-proektakh-1040410808.html
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Сотрудникам АЖД вручили почетные награды
День железнодорожника традиционно празднуется в первое воскресенье августа, в этом году он выпадает на 7 число.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik.
Абхазским железнодорожникам вручили почетные награды и поздравили с профессиональным праздником. Об этом сообщает
официальный Telegram-канал РУП "Абхазская железная дорога".
Директор АЖД Арсоу Читанава вручил отличившимся работникам медали "За работу на железной дороге Абхазии", нагрудные знаки "Почётный железнодорожник" и грамоты " За плодотворную работу и личный вклад в развитие РУП "АЖД".
"Работа на железной дороге требует крепкого здоровья, выдержки, знаний, большой ответственности. Спасибо за ваш очень важный, нужный и нелёгкий труд. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, целеустремлённости и благополучия," - поздравил коллег Читанава.
Традиционно День железнодорожника отмечается в первое воскресенье последнего месяца лета. Его отмечают не только в Абхазии и России, но и во многих других странах в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии.