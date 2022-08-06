https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/sotrudnikam-azhd-vruchili-pochetnye-nagrady-1040772002.html

Сотрудникам АЖД вручили почетные награды

Сотрудникам АЖД вручили почетные награды

День железнодорожника традиционно празднуется в первое воскресенье августа, в этом году он выпадает на 7 число. 06.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Абхазским железнодорожникам вручили почетные награды и поздравили с профессиональным праздником. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РУП "Абхазская железная дорога". "Работа на железной дороге требует крепкого здоровья, выдержки, знаний, большой ответственности. Спасибо за ваш очень важный, нужный и нелёгкий труд. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, целеустремлённости и благополучия," - поздравил коллег Читанава. Традиционно День железнодорожника отмечается в первое воскресенье последнего месяца лета. Его отмечают не только в Абхазии и России, но и во многих других странах в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/khazirishi-rasskazal-o-planiruemykh-azhd-proektakh-1040410808.html

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