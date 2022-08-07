Афалины и морские котики: дельфинарий в Гагре

Национальный дельфинарий открылся в Абхазии в 2016 году в Пицунде. Он находился на территории "Курорта Пицунда", где владельцы объекты арендовали бассейн. Спустя шесть лет дельфинарий переехал в Гагру. Для этого построили новое здание, два бассейна и всю необходимую инфраструктуру.Сегодня там содержатся три дельфина из семейства черноморских афалин по кличке Аква, Аста и Бесик, а также два южноафриканских морских котика Сэр и Юля. Каждое лето они три раза в день принимают гостей и проводят для них шоу. Тренируют животных Владимир Назаркин и Иван Зеленцов.Представление состоит из веселой и забавной программы. Дельфины и котики демонстрируют свое умение рисовать, танцевать и даже петь. Они также показывают разные "гимнастические" и "акробатические" упражнения – выпрыгивают из воды, играют в мяч со зрителями, крутят хула-хуп и ловят кольца.В дельфинарии 400 посадочных мест. Главный бассейн в глубину достигает пять метров и 25 метров в диаметре. Также есть дополнительный резервуар, где животные могут находиться в прохладное время года.Подробнее об этом читайте здесь>>
Национальный дельфинарий открылся в Абхазии в 2016 году в Пицунде. Он находился на территории "Курорта Пицунда", где владельцы объекты арендовали бассейн. Спустя шесть лет дельфинарий переехал в Гагру. Для этого построили новое здание, два бассейна и всю необходимую инфраструктуру.
Сегодня там содержатся три дельфина из семейства черноморских афалин по кличке Аква, Аста и Бесик, а также два южноафриканских морских котика Сэр и Юля. Каждое лето они три раза в день принимают гостей и проводят для них шоу. Тренируют животных Владимир Назаркин и Иван Зеленцов.
Представление состоит из веселой и забавной программы. Дельфины и котики демонстрируют свое умение рисовать, танцевать и даже петь. Они также показывают разные "гимнастические" и "акробатические" упражнения – выпрыгивают из воды, играют в мяч со зрителями, крутят хула-хуп и ловят кольца.
В дельфинарии 400 посадочных мест. Главный бассейн в глубину достигает пять метров и 25 метров в диаметре. Также есть дополнительный резервуар, где животные могут находиться в прохладное время года.