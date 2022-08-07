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Афалины и морские котики: дельфинарий в Гагре
Афалины и морские котики: дельфинарий в Гагре
В национальном дельфинарии Абхазии содержатся три дельфина из семейства афалин и два южноафриканских котика. 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T16:22+0300
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Национальный дельфинарий открылся в Абхазии в 2016 году в Пицунде. Он находился на территории "Курорта Пицунда", где владельцы объекты арендовали бассейн. Спустя шесть лет дельфинарий переехал в Гагру. Для этого построили новое здание, два бассейна и всю необходимую инфраструктуру.Сегодня там содержатся три дельфина из семейства черноморских афалин по кличке Аква, Аста и Бесик, а также два южноафриканских морских котика Сэр и Юля. Каждое лето они три раза в день принимают гостей и проводят для них шоу. Тренируют животных Владимир Назаркин и Иван Зеленцов.Представление состоит из веселой и забавной программы. Дельфины и котики демонстрируют свое умение рисовать, танцевать и даже петь. Они также показывают разные "гимнастические" и "акробатические" упражнения – выпрыгивают из воды, играют в мяч со зрителями, крутят хула-хуп и ловят кольца.В дельфинарии 400 посадочных мест. Главный бассейн в глубину достигает пять метров и 25 метров в диаметре. Также есть дополнительный резервуар, где животные могут находиться в прохладное время года.Подробнее об этом читайте здесь&gt;&gt;
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, дельфины

Афалины и морские котики: дельфинарий в Гагре

16:22 07.08.2022
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В национальном дельфинарии Абхазии содержатся три дельфина из семейства афалин и два южноафриканских котика.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский национальный дельфинарий переехал из Пицунды в Гагру в 2021 году.

Абхазский национальный дельфинарий переехал из Пицунды в Гагру в 2021 году. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский национальный дельфинарий переехал из Пицунды в Гагру в 2021 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он находится вблизи микрорайона "Кемпинг".

Он находится вблизи микрорайона &quot;Кемпинг&quot;. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он находится вблизи микрорайона "Кемпинг".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Там содержатся три черноморских дельфина из семейства афалин и два южноамериканских морских котика.

Там содержатся три черноморских дельфина из семейства афалин и два южноамериканских морских котика. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Там содержатся три черноморских дельфина из семейства афалин и два южноамериканских морских котика.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Представление проводится летом три раза в день, если не помешает погода.

Представление проводится летом три раза в день, если не помешает погода. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Представление проводится летом три раза в день, если не помешает погода.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренер Иван Зеленцов и один из его подопечных.

Тренер Иван Зеленцов и один из его подопечных. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренер Иван Зеленцов и один из его подопечных.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дельфинов зовут Аква, Аста и Бесик.

Дельфинов зовут Аква, Аста и Бесик. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дельфинов зовут Аква, Аста и Бесик.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренер Владимир Назаркин "верхом" на дельфинах.

Тренер Владимир Назаркин &quot;верхом&quot; на дельфинах. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренер Владимир Назаркин "верхом" на дельфинах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За первый месяц работы дельфинарий посетили около 3000 человек.

За первый месяц работы дельфинарий посетили около 3000 человек. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

За первый месяц работы дельфинарий посетили около 3000 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дельфины удивляют зрителей своим умением "летать" над водой.

Дельфины удивляют зрителей своим умением &quot;летать&quot; над водой. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дельфины удивляют зрителей своим умением "летать" над водой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дельфины и морские котики, в том числе, показывают разные "гимнастические" и "акробатические" упражнения – выпрыгивают из воды, играют в мяч со зрителями, крутят хула-хуп и ловят кольца.

Дельфины и морские котики, в том числе, показывают разные &quot;гимнастические&quot; и &quot;акробатические&quot; упражнения – выпрыгивают из воды, играют в мяч со зрителями, крутят хула-хуп и ловят кольца. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дельфины и морские котики, в том числе, показывают разные "гимнастические" и "акробатические" упражнения – выпрыгивают из воды, играют в мяч со зрителями, крутят хула-хуп и ловят кольца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Южноафриканских морских котиков зовут Сэр и Юля. Их доставили в Абхазию из России.

Южноафриканских морских котиков зовут Сэр и Юля. Их доставили в Абхазию из России. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Южноафриканских морских котиков зовут Сэр и Юля. Их доставили в Абхазию из России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На представление приходят не только жители Абхазии, а также гости страны.

На представление приходят не только жители Абхазии, а также гости страны. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На представление приходят не только жители Абхазии, а также гости страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители играют с дельфинами в "волейбол".

Зрители играют с дельфинами в &quot;волейбол&quot;. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители играют с дельфинами в "волейбол".

© Sputnik / Томас Тхайцук

За каждое выполненное задание животные получают от тренеров кусочек рыбы.

За каждое выполненное задание животные получают от тренеров кусочек рыбы. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

За каждое выполненное задание животные получают от тренеров кусочек рыбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Длительность шоу -программы около 50 минут.

Длительность шоу -программы около 50 минут. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Длительность шоу -программы около 50 минут.

Национальный дельфинарий открылся в Абхазии в 2016 году в Пицунде. Он находился на территории "Курорта Пицунда", где владельцы объекты арендовали бассейн. Спустя шесть лет дельфинарий переехал в Гагру. Для этого построили новое здание, два бассейна и всю необходимую инфраструктуру.
Сегодня там содержатся три дельфина из семейства черноморских афалин по кличке Аква, Аста и Бесик, а также два южноафриканских морских котика Сэр и Юля. Каждое лето они три раза в день принимают гостей и проводят для них шоу. Тренируют животных Владимир Назаркин и Иван Зеленцов.
Представление состоит из веселой и забавной программы. Дельфины и котики демонстрируют свое умение рисовать, танцевать и даже петь. Они также показывают разные "гимнастические" и "акробатические" упражнения – выпрыгивают из воды, играют в мяч со зрителями, крутят хула-хуп и ловят кольца.
В дельфинарии 400 посадочных мест. Главный бассейн в глубину достигает пять метров и 25 метров в диаметре. Также есть дополнительный резервуар, где животные могут находиться в прохладное время года.
Подробнее об этом читайте здесь>>
В Абхазии
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