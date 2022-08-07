https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/kolonnada-na-vode-chto-proiskhodit-v-abkhazskom-natsionalnom-delfinarii-1040749362.html

"Колоннада" на воде: что происходит в абхазском национальном дельфинарии

"Колоннада" на воде: что происходит в абхазском национальном дельфинарии

Национальный дельфинарий, открывшийся в 2016 году в Пицунде, наконец обрел свой постоянный "дом". Теперь он расположен в Гагре, и условия содержания животных в... 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T13:37+0300

2022-08-07T13:37+0300

2022-08-07T13:50+0300

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О том, как дельфины и морские котики удивляют зрителей своими навыками, как и кто их тренирует, кормит и лечит, что для них изменилось после переезда и насколько сложно вести бизнес в республике, читайте в материале Sputnik.Гости из Южной АфрикиСтроительство дельфинария в Гагре шло около года. Сейчас шоу в нем проводят три раза в день, если не мешают погодные условия. Мы попали на вечерний сеанс.Пока зрители, предвкушающие необычное и веселое представление, занимали свои кресла, дельфины спокойно плавали в бассейне. Но как только энергичная музыка заиграла громче, млекопитающие стали выныривать из воды. Видимо, так они пытались раззадорить гостей перед началом шоу.На сцене, которую украшало изображение гагрской колоннады, появились тренеры - Владимир Назаркин и Иван Зеленцов. Но они были не одни – их сопровождали два южноафриканских морских котика по кличке Сэр и Юля, которые поприветствовали гостей, подняв ласты над головой. Котики продемонстрировали умение ловить кольца, побегали по "подиуму" на передних плавниках, поиграли с мячом, показали несколько акробатических трюков и даже по-своему станцевали под ритмы джаза. Талант артистов никого не мог оставить равнодушным.Вишенкой на торте стала живопись - после того, как тренеры вложили им в пасти кисточки, "котята" резкими, но опытными движениями прошлись по бумаге. Картина получилась яркой - кто-то увидел в ней море с солнцем, кто-то - зеленые луга и холмы. Проще говоря, все зависело от фантазии ценителей абстрактного искусства.Организаторы шоу разыграли "полотно" среди зрителей. По условиям конкурса, картину получал тот, кто первым поднимет руку и скажет как переводится название этого вида морских котиков с латыни.- Милейший, - первой ответила на вопрос девятилетняя Алина и в награду получила эксклюзивную работу.Афалины и аукционПомахав ластами, морские котики попрощались со зрителями и с гордо поднятыми головами удалились в "гримерную". Настало время выйти на "свет софитов" главным героям шоу - дельфинам из семейства черноморских афалин, Асте, Акве и Бесику.Проблем с взаимопониманием между тренерами и их подопечными, как мне показалось, нет. Правда, общались они не словами, а жестами и сигналами свистка. "Артисты" внимательно вглядываются в каждое движение "продюсеров" и беспрекословно выполняют все поручения.Сначала морской троице, чтобы позабавить гостей, почистили зубы большими щетками, затем дельфины соревновались между собой в преодолении дистанции на скорость, выполняли пируэты в воде и сальто в воздухе и крутили хула-хупы, причем ловко, что им позавидовали бы многие фитнес-инструкторы.Для дельфинов устроили даже небольшую дискотеку - одна из афалин выпрыгнула из воды прямо на сцену и под зажигательную музыку несколько секунд крутилась на суше, показав себя во всей красе и ошеломив зрителей своими размерами. Восторг от такого зрелища испытали не только дети, но и взрослые.Силу морских обитателей можно было определить по другому зрелищному номеру, во время которого тренер Владимир, мужчина крупного телосложения, стоя на двух дельфинах, словно Посейдон, выпрыгнул из воды прямо на "помост".Пожалуй, самой трогательной частью программы стал дельфиний концерт. Музыку приглушили и Аква, Бесик и Аста выстроились в воде перед своими "дирижерами" и "спели" песню.Лично я слышал подобное впервые, если не брать в счет телепередачи. Это одновременно придавало ощущение близости с ними – с животными, которые редко предстают перед людьми в дикой природе, – и в то же время демонстрировало высокую ответственность, которую несет перед ними человек.Афалины оказались не менее талантливыми художниками, чем морские котики. С кистями в пастях, выныривая из воды, они поочередно наносили разноцветные штрихи на бумагу. Этот "шедевр" ушел с молотка - при стартовой цене в 500 рублей, одна из посетительниц приобрела на "аукционе" картину за 1600 рублей.Эмоции и планы вернутьсяТринадцатилетняя Милада приехала из Очамчыры в Гагру чтобы погостить у тети. Поход в дельфинарий стал для нее одним из самых ярких событий во время школьных каникул.- Мне понравилось все, но больше всего то, как дельфины и морские котики танцевали, - поделилась впечатлениями Милада.Ее тетя Фрида не стала скрывать, что на протяжении всего представления улыбка не сходила с ее лица и она даже немного почувствовала себя ребенком.Дарью из Подмосковья впечатлило то, как дельфины играли в мяч со зрителями. Ее младшая сестра Александра была одной из тех, кому посчастливилось сделать "подачу" афалине.- Мы уже бывали в дельфинариях – в Турции, в Москве. Ваш дельфинарий ничем им не уступает. На этих животных можно смотреть бесконечно, - отметила мама девочек, Евгения.Алина, которая выиграла в викторине картину, нарисованную морскими котиками, призналась, что подберет для своего приза рамочку и повесит ее у себя в комнате. Девочка не могла и представить, что у нее когда-нибудь появится такой необычный "шедевр".Мама Алины, Светлана, подчеркнула, что посещение дельфинария было для нее первостепенной задачей.- Когда мы сюда приехали, я хотела попасть только в дельфинарий. Мне очень понравилось, и мы обязательно вернемся, - сказала она.Ее супруг Алексей обратил особое внимание на работу, проделанную тренерами. Он уверен в том, что эта сфера деятельности очень сложна и ответственна.Афалины с характеромПерсонал национального дельфинария состоит из 10 человек, двое из которых тренеры. "Опекун" дельфинов Владимир не стал отрицать, что работа эта действительно непроста. Она требует терпения, внимания, сил и, конечно же, любви к животным.- Вы когда-нибудь потели под водой? У нас это часто бывает. Тренировки наши проходят, как на воде, так и под ней. Иногда от перенапряжения чувствуешь, как на лбу проступает пот, это точно не вода, - поделился Владимир Назаркин и добавил, что выделить кого-то из этого трио он не может, так как нельзя любить одного своего "ребенка" больше другого.Назаркин родом из Саратова. Моря там нет, но он с детства проводил много времени на реке Волге. С дельфинами он "сотрудничает" уже около десяти лет, а в Абхазии стал работать год назад.По опыту Владимира, у каждого дельфина свой характер и к каждому из них нужно находить особый подход. Многое зависит от пола и возраста животного.- Например, наша девочка Аква - у нее непростой характер и с ней надо быть внимательнее. Она здесь самая взрослая и всеми тут командует, - сказал он.Бесик самый младший в стае, ему всего пять лет. По возрастным критериям дельфинов, он еще подросток. И, по словам тренера, как и каждый подросток, Бесик любит играться и шалить. Его "коллега" Аста постарше и, как всякое взрослое существо, она ведет себя более серьезно.Помимо тренировок, в обязанности тренера входит кормежка дельфинов и забота об их здоровье, которое можно определить по настроению. Если дельфины, существа жизнерадостные, становятся пассивными, если у них пропадает аппетит, меняется цвет глаз или появляются проблемы с кожей, то нужно обращаться к специалистам.Тренер не согласен с позицией зоозащитников, согласно которой дельфинов нельзя держать в неволе, но с одной оговоркой. Он считает, что эти животные пребывают в опасности из-за действий человека и в скором времени может встать вопрос об их исчезновении. В связи с этим, подчеркнул тренер, в дельфинариях они застрахованы от трагических случайностей или даже гибели от болезней.- Дельфины – это такие "ребята", которые сразу к себе располагают. У нас с ними была любовь с первого взгляда. Они не оставили мне выбора, - не стал скрывать своего трепетного отношения Владимир.Что касается морских котиков, с ними работать сложнее, чем с дельфинами, отметил Назаркин. Не в обиду ластоногим, но афалины оказались смышленее. Тренировку морских котиков Владимир сравнил с обучением собак. К тому же, в связи со строением тел котиков, им подходят не все упражнения, которые могут выполнить дельфины.Здоровые пациентыВ дельфинарии есть свой ветеринарный кабинет. Заведует им приглашенный из России специалист Дарья Палькина. По ее словам, плановое обследование животных проводится раз в месяц.- Мы берем мазки из дыхала и кровь на анализы и отправляем в российскую лабораторию. Лечить животных не приходится, так как нет причин для заболеваний. В целом, чаще всего дельфины страдают от проблем с дыхательной и пищеварительной системами. Также у них бывают заболевания печени, так как они едят сырую рыбу, - уточнила медик."Артисты" ежедневно получают витамины, а наиболее распространенные недуги лечат препаратами, которые прописывают и людям. И это - очередное доказательство близости этих млекопитающих с Homo sapiens.Палькина отметила, что в ее работе нет ничего сложного, если понимать состояние животных и обладать знаниями о том, как им помочь.- Раньше я работала в цирке, и там было гораздо сложнее. Я лечила тигров, медведей, лам, косуль, обезьян, попугаев. Цирковые животные постоянно находятся в стрессовом состоянии из-за частых переездов. Особенно страдают лошади и верблюды, которых содержат в опилках, из-за чего у них появляется аллергия, - рассказала ветеринар.Она также добавил, что в цирках обследования животных проводится не раз в месяц, а по одному разу в квартал, полгода или вообще в год.О дельфинарииИдея открыть дельфинарий в Абхазии возникла много лет назад. По словам одного из соучредителей объекта, Джона Дбар, сделать это удалось лишь в 2016 году на базе плавательного бассейна на территории "Курорта Пицунда". А в этом году дельфинарий переехал в Гагру.По его словам, условия на новом месте просторнее и комфортнее. К примеру, в Пицунде глубина прямоугольного бассейна не превышала трех метров, в Гагре бассейн круглый, и глубина его достигает пяти метров. Диаметр резервуара - 25 метров и отделан он специальным мягким покрытием во избежание получения животными травм.- Помимо основного бассейна, здесь у нас также есть дополнительный крытый бассейн, где дельфины могут находиться в холодное время года. Там им теплее, - отметил он.Дельфины, которые содержались в Пицунде, были "родом" из России, и в Абхазии они находились в аренде. Сегодня в дельфинарии "трудятся" исключительно местные млекопитающие, выловленные у берегов республики с разрешения профильных органов.Как подчеркнул Дбар, содержание дельфинария – дело затратное. Объект принимает посетителей всего 3-4 месяца в году, если позволяет погода, а кормить животных, лечить их и платить зарплату сотрудникам нужно круглый год. Кроме того, в зимний период у дельфинов просыпается аппетит - если летом им дают по три килограмма рыбы 2-3 раза в день, то зимой порции удваиваются. На содержание одного дельфина в месяц требуется до ста тысяч рублей.Переезд в новый "дом" не был легкой прогулкой. Этому предшествовала огромная и дорогостоящая работа, уточнил Дбар и добавил, что местность, где построили гагрский дельфинарий, была заболочена. Пришлось рыть котлованы и осушать почву.Вода в бассейны закачивается прямо из моря, перед этим пройдя через фильтры. Дбар провел для нас экскурсию в "закулисье" дельфинария.- Фильтрация воды в бассейне идет постоянно и поэтому она такая прозрачная. Морская вода, к сожалению, не всегда безопасна для них. Более того, нужно поддерживать допустимый уровень содержание соли и хлора в воде. За это отвечают автоматические дозаторы, - пояснил он.Оборудование было произведено в Испании, а хлор в Абхазию поставляют, в основном, из России. Но был период, когда сделать это было невозможно из-за политической и экономической обстановки в мире. Соучредителям пришлось действовать через знакомых, и им все же удалось вовремя доставить добавки из Турции.Дбар также уточнил, что воду в бассейне для морских котиков нужно менять еще чаще, так как она быстрее загрязняется. Это связано с тем, что "милейшие" могут покидать резервуар и прогуливаться по суше в пределах своих "владений".Ограничиваться одними развлекательными программами дирекция объекта не намерена. В их планы входит запуск дельфинотерапии для детей, которым медики рекомендовали проходить такие курсы. Дбар уверен, что многие дети в Абхазии нуждаются в подобной помощи, но далеко не у всех родителей есть возможность вывозить их за границу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/tsentr-spaseniya-delfinov-planiruyut-otkryt-na-yuge-rossii-1039379253.html

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абхазия, дельфины, природа, гагра