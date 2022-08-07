https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/abkhaziya-mozhet-vnedrit-sobstvennyy-internet-banking-k-2024-godu-1040781350.html
Абхазия может внедрить собственный интернет-банкинг к 2024 году
Абхазия может внедрить собственный интернет-банкинг к 2024 году
Программа формирования общего пространства между Абхазией и Россией была утверждена осенью 2020 года и должна быть реализована с 2021 по 2023 год, она... 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T14:45+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Гармонизация законодательств Абхазии и России в банковской сфере позволит уже к 2024 году внедрить интернет-банкинг в республике, сообщил начальник юридического управления экономико-правового департамента нацбанка Олег Папаскири.Папаскири принял участие в очередном заседании совместной рабочей группы по вопросам формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией, которое прошло 3 августа в Москве.Многие жители Абхазии пользуются в своих смартфонах программами российских банков, простым обывателям эти услуги кажутся чем-то легким, но здесь все не так просто, и за внедрением таких технологий стоит колоссальный объем работы, указал юрист.Если вся цепочка действий по гармонизации законодательств Абхазии и России сложится, то это позволит ввести такие технологии в республике. В этом пакете документов 45 пунктов и, по плану, стороны должны их принять до 2023 года, сообщил сотрудник Нацбанка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/papaskiri-o-garmonizatsii-zakonodatelstv-v-bankovskoy-sfere-privlechet-investorov-1040780019.html
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Абхазия может внедрить собственный интернет-банкинг к 2024 году
Программа формирования общего пространства между Абхазией и Россией была утверждена осенью 2020 года и должна быть реализована с 2021 по 2023 год, она затрагивает, в том числе, вопросы гражданства, налогового и таможенного регулирования, защиты инвестиций.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Гармонизация законодательств Абхазии и России в банковской сфере позволит уже к 2024 году внедрить интернет-банкинг в республике, сообщил начальник юридического управления экономико-правового департамента нацбанка Олег Папаскири.
Папаскири принял участие в очередном заседании совместной рабочей группы по вопросам формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией, которое прошло 3 августа в Москве.
Многие жители Абхазии пользуются в своих смартфонах программами российских банков, простым обывателям эти услуги кажутся чем-то легким, но здесь все не так просто, и за внедрением таких технологий стоит колоссальный объем работы, указал юрист.
"Разумеется, речь идет как об IT-специалистах, так и о большой правовой работе. Для того чтобы ваше действие в телефоне случилось, оно должно обладать статусом цифровой подписи. Для наличия такой подписи нужен современный, адекватный закон "О цифровой подписи", - пояснил Папаскири.
Если вся цепочка действий по гармонизации законодательств Абхазии и России сложится, то это позволит ввести такие технологии в республике. В этом пакете документов 45 пунктов и, по плану, стороны должны их принять до 2023 года, сообщил сотрудник Нацбанка.