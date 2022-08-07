https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/papaskiri-o-garmonizatsii-zakonodatelstv-v-bankovskoy-sfere-privlechet-investorov-1040780019.html

Папаскири о гармонизации законодательств в банковской сфере: привлечет инвесторов

Папаскири о гармонизации законодательств в банковской сфере: привлечет инвесторов

Представитель Национального банка Абхазии принял участие в очередном заседании совместной рабочей группы по вопросам формирования общего социального и... 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T14:06+0300

2022-08-07T14:06+0300

2022-08-07T15:02+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Гармонизация законодательств Абхазии и России может стать решающим и стимулирующим фактором для притока инвесторов в Абхазию, считает начальник Юридического управления экономико-правового департамента Банка Абхазии Олег Папаскири.Успешное завершение этой работы будет способствовать, в том числе, улучшению инвестиционной привлекательности Абхазии, приходит к выводу специалист.Заседание совместной рабочей группы по вопросам гармонизации законодательств между Абхазией и Россией в банковской сфере, прошедшее в Москве 3 августа, Папаскири назвал текущей встречей отчетного периода."Нами было направлено ряд законопроектов, которые вносят изменения в гражданский кодекс Абхазии, в "Закон о национальной платежной системе", а также в "Закон о электронной цифровой подписи". В этих областях в России уже ушли далеко вперед и соответственно назрел вопрос их актуализации", - подчеркнул юрист.По словам Папаскири, нормы в этой области были приняты в Абхазии в начале 2000-х годов, но за это время в России многое изменилось и появилось много новых возможностей, нюансов, настроек. Для того чтобы Абхазия могла удовлетворить эти требования и идти в ногу со временем, банковской сфере республики необходимо актуализировать эти задачи, уверен он.Юрист объяснил, что гармонизация законодательств Абхазии и России предполагает более конструктивное, эффективное и более понятное взаимодействие. Это нужно для создания предсказуемых и понятных условий для экономики и бизнеса двух стран.При этом он отметил, что такой подход не означает полную идентичность законов этих стран – речь идет о применении одинаковых эффективных подходов и методик в решении вопросов, что впоследствии ощутят граждане страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/abkhaziya-i-rossiya-obsudili-garmonizatsiyu-zakonodatelstv-v-sfere-truda-i-sotsobespecheniya-1040721209.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/abkhaziya-mozhet-vnedrit-sobstvennyy-internet-banking-k-2024-godu-1040781350.html

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