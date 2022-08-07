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Папаскири о гармонизации законодательств в банковской сфере: привлечет инвесторов
Папаскири о гармонизации законодательств в банковской сфере: привлечет инвесторов
Представитель Национального банка Абхазии принял участие в очередном заседании совместной рабочей группы по вопросам формирования общего социального и... 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T14:06+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Гармонизация законодательств Абхазии и России может стать решающим и стимулирующим фактором для притока инвесторов в Абхазию, считает начальник Юридического управления экономико-правового департамента Банка Абхазии Олег Папаскири.Успешное завершение этой работы будет способствовать, в том числе, улучшению инвестиционной привлекательности Абхазии, приходит к выводу специалист.Заседание совместной рабочей группы по вопросам гармонизации законодательств между Абхазией и Россией в банковской сфере, прошедшее в Москве 3 августа, Папаскири назвал текущей встречей отчетного периода."Нами было направлено ряд законопроектов, которые вносят изменения в гражданский кодекс Абхазии, в "Закон о национальной платежной системе", а также в "Закон о электронной цифровой подписи". В этих областях в России уже ушли далеко вперед и соответственно назрел вопрос их актуализации", - подчеркнул юрист.По словам Папаскири, нормы в этой области были приняты в Абхазии в начале 2000-х годов, но за это время в России многое изменилось и появилось много новых возможностей, нюансов, настроек. Для того чтобы Абхазия могла удовлетворить эти требования и идти в ногу со временем, банковской сфере республики необходимо актуализировать эти задачи, уверен он.Юрист объяснил, что гармонизация законодательств Абхазии и России предполагает более конструктивное, эффективное и более понятное взаимодействие. Это нужно для создания предсказуемых и понятных условий для экономики и бизнеса двух стран.При этом он отметил, что такой подход не означает полную идентичность законов этих стран – речь идет о применении одинаковых эффективных подходов и методик в решении вопросов, что впоследствии ощутят граждане страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/abkhaziya-i-rossiya-obsudili-garmonizatsiyu-zakonodatelstv-v-sfere-truda-i-sotsobespecheniya-1040721209.html
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Папаскири о гармонизации законодательств в банковской сфере: привлечет инвесторов
14:06 07.08.2022 (обновлено: 15:02 07.08.2022)
Представитель Национального банка Абхазии принял участие в очередном заседании совместной рабочей группы по вопросам формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией 3 августа в Москве.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Гармонизация законодательств Абхазии и России может стать решающим и стимулирующим фактором для притока инвесторов в Абхазию, считает начальник Юридического управления экономико-правового департамента Банка Абхазии Олег Папаскири.
"Инвестор всегда при входе в юрисдикцию другой страны оценивает свои риски. Он хочет иметь понятное, предсказуемое правовое поле. Находясь в другой стране, он примерно понимает, с чем он столкнется. Если законодательство гармонизировано, и у него есть опыт работы в России, то с большей вероятностью он будет лучше понимать те или иные процессы", - отметил он.
Успешное завершение этой работы будет способствовать, в том числе, улучшению инвестиционной привлекательности Абхазии, приходит к выводу специалист.
Заседание совместной рабочей группы по вопросам гармонизации законодательств между Абхазией и Россией в банковской сфере, прошедшее в Москве 3 августа, Папаскири назвал текущей встречей отчетного периода.
"Нами было направлено ряд законопроектов, которые вносят изменения в гражданский кодекс Абхазии, в "Закон о национальной платежной системе", а также в "Закон о электронной цифровой подписи". В этих областях в России уже ушли далеко вперед и соответственно назрел вопрос их актуализации", - подчеркнул юрист.
По словам Папаскири, нормы в этой области были приняты в Абхазии в начале 2000-х годов, но за это время в России многое изменилось и появилось много новых возможностей, нюансов, настроек. Для того чтобы Абхазия могла удовлетворить эти требования и идти в ногу со временем, банковской сфере республики необходимо актуализировать эти задачи, уверен он.
Юрист объяснил, что гармонизация законодательств Абхазии и России предполагает более конструктивное, эффективное и более понятное взаимодействие. Это нужно для создания предсказуемых и понятных условий для экономики и бизнеса двух стран.
"Существует комплекс абхазских законов. Мы пользуемся ими каждый день, они связаны между собой и друг на друга ссылаются статьи законов, кодексов, инструкций и всего остального. Но мы не живем в изолированном мире и взаимодействуем с другими странами. Наш главный партнер – Россия. У них есть свои законы, которые написаны другими авторами. Они в чем-то похожи, в чем-то отличаются, но возникают моменты, когда они встречаются", - сказал Папаскири.
При этом он отметил, что такой подход не означает полную идентичность законов этих стран – речь идет о применении одинаковых эффективных подходов и методик в решении вопросов, что впоследствии ощутят граждане страны.