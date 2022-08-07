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Эксперт о встрече Путина и Эрдогана в Сочи: способны сказать США "Стоп!"

Эксперт о встрече Путина и Эрдогана в Сочи: способны сказать США "Стоп!"

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи закончилась принятием важных решений, направленных на развитие... 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T09:25+0300

2022-08-07T09:25+0300

2022-08-07T09:25+0300

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Встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи в интервью Sputnik Турция прокомментировал преподаватель Газиантепского университета (Gaziantep Üniversitesi ), доцент, доктор наук Али Фуат Гёкче. Турецкий эксперт отметил уровень, которого достигли отношения двух стран:Отмечая, что покупаемый Турцией у России природный газ частично будет оплачиваться в рублях, Гёкче добавил:"То, что Турция сегодня заключила соглашение об использовании (в торговле- прим.) валюты страны, против которой применяются Западные санкций, является сообщением в их адрес. Турция, говоря на саммите НАТО в Мадриде о том, что терроризму не должна оказываться поддержка, на самом деле через Швецию и Финляндию обратилась к другим странам Альянса и США. Однако они никак не отказываются от подобной политики. Делая подобный шаг, Турция говорит, вы поддерживаете угрожающие мне террористические организации, в таком случае и я буду вести торговлю в валюте страны, в отношении которой вы ввели санкции".Заявление президента Турции Эрдогана по Сирии также привлекло к себе внимание. "Террористическую организацию в регионе поддерживают США, а страдают от терроризма такие страны, как Турция, Сирия и Ирак. Чтобы полностью покончить здесь с террористическими организациями, три страны должны действовать сообща. А для этого обязательно должен выстраиваться взаимный диалог. Так и в рамках астанинского процесса, и в Сочи акцент делался на "всех террористических организациях" (Борьбе со всеми терр.организациями – прим.). В своём заявлении наш президент сказал о намерении Путина. Речь идёт о том, чтобы действовать совместно с Сирией в вопросе борьбы с терроризмом. Это означает, что некоторые имеющие спорные вопросы между Турцией и Сирией могут быть разрешены. Турция уважает территориальную целостность и политическое единство Сирии. Разделённая на сегодняшний день Сирия не отвечает интересам Турции. Следовательно, и Турция проводит эти операции для обеспечения собственной безопасности в силу того, что действия Сирии неэффективны. После того как Сирия укрепится и будут достигнуты договорённости по некоторым вопросам, они могут провести совместные операции в регионе", - пояснил Гёкче.В прошедшие дни глава БРИКС, куда входят 5 стран, чей вес в мировой экономике стремительно растёт, выразил надежду на то, что в скором времени Турция будет включена в организацию. После этого новым шагом стало послание президента Эрдогана об участии в следующей встрече ШОС."Мир устал от вранья и гегемонии США, идёт его перестраивание. Самый явный пример тому мы видим, глядя на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Обе эти страны начали придерживаться иной политики с тем, чтобы диверсифицировать свою экономику, которая держится на нефти. ОАЭ хотят налаживать торговые отношения с Ираном. Иран ведёт переговоры с Саудовской Аравией. Очень важно, что обе эти страны хотят избавиться от контроля США. Турция была приглашена Путиным на встречу ШОС которая пройдет в сентябре. Так же участие в ней примут Саудовская Аравия и Катар. Они тоже хотят в определенном виде вступить в ШОС. Отныне весь мир уходит от американской гегемонии. Идёт становление многополярного мира. Натовская политика в отношении Турции, демонстрируемое равнодушие применительно к террористической организации РПК формируют в турецкой политике и в глазах турецкого народа мнение о том, что в НАТО ждать нечего. Поэтому Турция проводит более разнообразную политику, прилагает усилия с тем, чтобы присоединиться к таким платформам как ШОС, БРИКС. Я полагаю, что переход Турции к разноформатной политике весьма важен с экономической, дипломатической точки зрения и вопроса безопасности. Эти формирования открывают для Турции важные возможности", - заключил Гёкче.Встреча двух лидеров в Сочи состоялась через 17 дней после переговоров 19 июля в Тегеране. По итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором было сказано о принятии решения, направленного на укрепление сотрудничества двух стран в ряде областей. Акцент был сделан на территориальной целостности и политическом единстве Сирии. Лидеры договорились о проведении следующей встречи Турецко-российского совета сотрудничества высокого уровня в Турции.Вице-премьер России Александр Новак сообщил о том, что два лидера договорились о частичной оплате российского газа в рублях. Кроме того, Новак подписал с министром торговли Турции Мехметом Мушем меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества Турции и России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/putin-i-erdogan-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-po-itogam-peregovorov-s-sochi-1040752340.html

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