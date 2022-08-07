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Круговорот "вечных химикатов" в природе: спрятаться негде

Круговорот "вечных химикатов" в природе: спрятаться негде

В бытовых приборах, средствах гигиены, косметике содержатся так называемые "вечные химические вещества". 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T12:33+0300

2022-08-07T12:33+0300

2022-08-07T15:01+0300

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Попадая в организм человека, они могут вызывать рак, диабет, бесплодие и другие болезни. Урон общественному здоровью от этого оценили в миллиарды долларов. Причем от PFAS, как называются эти химикаты, теперь не спрятаться даже на краю света. Подробнее в материале Николая Гурьянова для РИА Новости.Вечные и вредныеПер- и полифторалкильные вещества (PFAS) отличаются высокой устойчивостью, отталкивают жир, грязь и воду. Это делает их незаменимыми для антипригарного покрытия сковородок, косметики, гелей, лосьонов, зубных щеток, обивочной ткани и множества другого. Проблема в том, что PFAS практически не разлагаются в природе (поэтому их называют "вечными химическими веществами"), в обилии попадают в окружающую среду и накапливаются в ней.В последние 20 лет публикуют все больше научных работ о вреде этих химикатов. PFAS обвиняют во многих заболеваниях, включая рак, диабет, проблемы с сердцем, слабоумие, бесплодие, нарушение работы иммунной системы, ожирение. Всего выделяют 15 диагнозов.Важно оговориться, что прямой причинно-следственной связи между PFAS и болезнями не выявлено. Речь скорее о корреляции. Обычно ученые сопоставляют количество вредных веществ в организме с теми или иными нарушениями здоровья. На больших выборках зависимость выглядит убедительной, что служит основанием для ограничений на законодательном уровне. В ряде стран некоторые наиболее опасные PFAS запретили. Но специалисты считают, что этого недостаточно.Дорогие веществаВ недавнем исследовании Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете подсчитали, в какую сумму гражданам США на протяжении всей жизни обходятся недуги, вызванные "вечными химикатами".Ученые определили долю американцев, которые, предположительно, подвергались существенному воздействию PFAS в 2018-м. У пяти тысяч взрослых и детей со всей страны взяли кровь на анализ. Затем проанализировали данные научных статей за последние десять лет, посвященных заболеваниям, которые связаны с этими веществами.Также оценили размер счетов за медицинские услуги и снижение производительности труда в результате этих болезней. Детское ожирение оказалось самым значительным фактором экономических потерь — обошлось примерно в 2,7 миллиарда долларов. Гипотиреоз у женщин (состояние, при котором щитовидная железа не выделяет достаточно гормонов в кровоток) — в 1,26 миллиарда. Общие потери достигли 63 миллиардов.По мнению ученых, это показывает, что замена вредных веществ для производства предметов обихода и бытовой химии оправданна в долгосрочной перспективе, в том числе экономически.Невыполнимые правилаЧем больше наука узнает о PFAS, тем жестче экологические законы. Например, норму содержания в питьевой воде канцерогенной перфтороктановой кислоты (ПФОК) в США сократили в 37,5 миллиона раз.Европейские ученые недавно установили, что такие нормы соблюдать невозможно практически нигде, ведь устойчивые химикаты в результате атмосферных процессов распространились по всей планете. В частности, PFAS проливаются на Землю с дождями.Команда под его руководством десять лет проводила лабораторные и полевые исследования присутствия и переноса PFAS в атмосфере. Оказалось, что содержание некоторых вредных веществ практически не снижается, хотя их основной поставщик, американская химическая корпорация 3M, не использует их уже с начала нулевых. PFAS находят даже во льдах Арктики, Антарктики и на Тибетском плато.Питьевую воду можно очистить, но это дорогостоящий процесс, доступный далеко не везде. Специалисты видят выход в том, чтобы, во-первых, сократить применение PFAS в производстве (эффект от этого будет виден спустя десятилетия), а во-вторых — изменить нормы содержания веществ в окружающей среде в сторону повышения."Это не значит, что с оценкой риска что-то не так. Просто с экономической точки зрения эти правила невозможно применить", — подчеркивает Казинс.В 2018-м Министерство инфраструктуры Нидерландов ужесточило ограничения на концентрацию PFAS в почве. В результате 70% строительных проектов остановились. После протестов правительству пришлось смягчить правила. По мнению исследователей, с американскими рекомендациями по питьевой воде произойдет то же самое.

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