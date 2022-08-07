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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 августа
В начале новой недели погоду Абхазии будет определять антициклон. 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T15:45+0300
2022-08-07T15:45+0300
2022-08-07T15:45+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В понедельник, 8 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь с грозой, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии, новости, лето
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 августа
В начале новой недели погоду Абхазии будет определять антициклон.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В понедельник, 8 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь с грозой, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.