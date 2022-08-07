https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/uarcha-pobedila-v-futbolnom-turnire-sredi-selskikh-komand-1040792970.html

Уарча победила в футбольном турнире среди сельских команд

Уарча победила в футбольном турнире среди сельских команд

В турнире по футболу среди сельских команд, который стартовал 23 июля в Сухуме, участвовало 12 команд. 07.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Игроки из Уарчи одержали победу в серии послематчевых пенальти над соперниками из Члоу в рамках турнира по футболу среди сельских команд.Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба поблагодарил всех, кто помог провести соревнования и поздравил участников, зрителей и любителей этого вида спорта с тем, что они стали частью такого события."В свою очередь мы будем стараться, чтобы этот турнир мог продвигаться и реализовываться. Мы видим в этом большой потенциал", – сказал он.В турнире по футболу среди сельских команд, который стартовал 23 июля на стадионе "Динамо" в Сухуме, участвовало 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхуа, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча, Эшера.Игрок Уарчи Хаджарат Гулия был признан лучшим футболистом турнира. Турнир был организован Федерацией футбола Абхазии

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/khagba-o-selskom-futbole-bolshoy-potentsial-i-vozmozhnosti-rosta-1040487768.html

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