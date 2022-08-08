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Бжания выразил поддержку народу Южной Осетии в годовщину "Пятидневной войны"
Бжания выразил поддержку народу Южной Осетии в годовщину "Пятидневной войны"
Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в нарушение международных соглашений. 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T12:33+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил слова поддержки своему югоосетинскому коллеге Алану Гаглоеву в годовщину вооруженной агрессии против Южной Осетии. Глава государства отметил, что стойкий и храбрый народ Южной Осетии выстоял перед натиском врага, отстоял свою независимость и свободу. А также выразил благодарность России, вставшей на защиту югоосетинского народа, справедливости и мира.Бжания добавил, что народ Абхазии также познал боль утраты родных и близких и сегодня скорбит вместе с братским югоосетинским народом.Он пожелал президенту и народу Южной Осетии мира, добра и процветания.В ночь на 8 августа 14 лет назад Грузия напала на Южную Осетию. По Цхинвалу и близлежащим населенным пунктам наносили удары более 100 единиц артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В операции против Южной Осетии участвовало до 12 тысяч грузинских военнослужащих. Уже 9 августа Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, война продлилась пять дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/prestupnaya-zhestokaya-voyna-mid-abkhazii-ob-agressii-gruzii-v-2008-godu-1040807402.html
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Бжания выразил поддержку народу Южной Осетии в годовщину "Пятидневной войны"
12:33 08.08.2022 (обновлено: 13:04 08.08.2022)
Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в нарушение международных соглашений.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил слова поддержки своему югоосетинскому коллеге Алану Гаглоеву в годовщину вооруженной агрессии против Южной Осетии.
"Уважаемый Алан Эдуардович, от имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю искренние слова поддержки в связи с 14-й годовщиной начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия. Совершив бесчеловечное и вероломное преступление, Грузия в очередной раз показала всему международному сообществу свои истинные цели и лицо", –говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что стойкий и храбрый народ Южной Осетии выстоял перед натиском врага, отстоял свою независимость и свободу. А также выразил благодарность России, вставшей на защиту югоосетинского народа, справедливости и мира.
Бжания добавил, что народ Абхазии также познал боль утраты родных и близких и сегодня скорбит вместе с братским югоосетинским народом.
Он пожелал президенту и народу Южной Осетии мира, добра и процветания.
В ночь на 8 августа 14 лет назад Грузия напала на Южную Осетию. По Цхинвалу и близлежащим населенным пунктам наносили удары более 100 единиц артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В операции против Южной Осетии участвовало до 12 тысяч грузинских военнослужащих. Уже 9 августа Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, война продлилась пять дней.