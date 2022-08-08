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Преступная жестокая война: МИД Абхазии об агрессии Грузии в 2008 году
Преступная жестокая война: МИД Абхазии об агрессии Грузии в 2008 году
Грузия ввела войска в зону конфликта в Южной Осетии в нарушение международных соглашений в ночь на 8 августа 2008 года. 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T11:50+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии по случаю 14-й годовщины начала вооруженной агрессии Грузии в зоне конфликта.В этот скорбный день народ Абхазии чтит память защитников и мирных жителей Южной Осетии, добавили во внешнеполитическом ведомстве.Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в нарушение международных соглашений. Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, она была завершена 12 августа. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).
https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/ashuba-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-pogibshikh-v-pyatidnevnoy-voyne-1040802389.html
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Преступная жестокая война: МИД Абхазии об агрессии Грузии в 2008 году
11:50 08.08.2022 (обновлено: 12:22 08.08.2022)
Грузия ввела войска в зону конфликта в Южной Осетии в нарушение международных соглашений в ночь на 8 августа 2008 года.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik.
МИД Абхазии направил ноту соболезнования
в МИД Южной Осетии по случаю 14-й годовщины начала вооруженной агрессии Грузии в зоне конфликта.
"Дата 8 августа 2008 года навсегда останется одной из самых трагических в современной истории Республики Южная Осетия. Мужественный югоосетинский народ в едином порыве вставший на защиту Родины, благодаря своему героизму и помощи Российской Федерации, сломил грузинского агрессора, начавшего преступную жестокую войну", – говорится в письме.
В этот скорбный день народ Абхазии чтит память защитников и мирных жителей Южной Осетии, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в нарушение международных соглашений. Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, она была завершена 12 августа. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).