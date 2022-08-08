https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/prestupnaya-zhestokaya-voyna-mid-abkhazii-ob-agressii-gruzii-v-2008-godu-1040807402.html

Преступная жестокая война: МИД Абхазии об агрессии Грузии в 2008 году

Преступная жестокая война: МИД Абхазии об агрессии Грузии в 2008 году

Грузия ввела войска в зону конфликта в Южной Осетии в нарушение международных соглашений в ночь на 8 августа 2008 года. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии по случаю 14-й годовщины начала вооруженной агрессии Грузии в зоне конфликта.В этот скорбный день народ Абхазии чтит память защитников и мирных жителей Южной Осетии, добавили во внешнеполитическом ведомстве.Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в нарушение международных соглашений. Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, она была завершена 12 августа. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).

https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/ashuba-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-pogibshikh-v-pyatidnevnoy-voyne-1040802389.html

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