https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/komanda-iz-abkhazii-vystupit-v-tankovom-biatlone-na-armi-2022-1040814070.html
Команда из Абхазии выступит в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022
Команда из Абхазии выступит в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022
По итогам жеребьевки, команда из Абхазии выступит во втором дивизионе вместе с Зимбабве, Ираном, Лаосом, Мали, Мьянмой, Сирией, Суданом, Таджикистаном и Южной... 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T15:45+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда из Абхазии выступит на конкурсе "Танковый биатлон" в рамках АрМИ-2022, об этом корреспонденту Sputnik сообщил руководитель абхазской делегации, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, подполковник Вадим Камкия.8 августа состоялась жеребьевка, по итогам которой команда из Абхазии выступит во втором дивизионе вместе с Зимбабве, Ираном, Лаосом, Мали, Мьянмой, Сирией, Суданом, Таджикистаном и Южной Осетией.По словам Камкия, если команда из Абхазии попадет в тройку лидеров в своей группе, то в следующем году она уже будет выступать в первом дивизионе.Соревнования по "Танковому биатлону" начнутся 13 августа. Сейчас команды усиленно тренируются.В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино. Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.АрМИ-2022 пройдет с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран.В этом году на армейских играх страны продемонстрируют не только боевые навыки, но и свою культуру, быт и традиции.Абхазия участвует в АрМИ третий год. В этот раз наши военные проявят себя в семи конкурсах из 36, в том числе, впервые в снайперском рубеже в Венесуэле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/sbornaya-abkhazii-otpravilas-na-armi-2022-1040694460.html
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Команда из Абхазии выступит в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022
15:45 08.08.2022 (обновлено: 16:40 08.08.2022)
По итогам жеребьевки, команда из Абхазии выступит во втором дивизионе вместе с Зимбабве, Ираном, Лаосом, Мали, Мьянмой, Сирией, Суданом, Таджикистаном и Южной Осетией.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда из Абхазии выступит на конкурсе "Танковый биатлон" в рамках АрМИ-2022, об этом корреспонденту Sputnik сообщил руководитель абхазской делегации, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, подполковник Вадим Камкия.
8 августа состоялась жеребьевка, по итогам которой команда из Абхазии выступит во втором дивизионе вместе с Зимбабве, Ираном, Лаосом, Мали, Мьянмой, Сирией, Суданом, Таджикистаном и Южной Осетией.
По словам Камкия, если команда из Абхазии попадет в тройку лидеров в своей группе, то в следующем году она уже будет выступать в первом дивизионе.
Соревнования по "Танковому биатлону" начнутся 13 августа. Сейчас команды усиленно тренируются.
В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино. Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.
АрМИ-2022 пройдет с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран.
В этом году на армейских играх страны продемонстрируют не только боевые навыки, но и свою культуру, быт и традиции.
Абхазия участвует в АрМИ третий год. В этот раз наши военные проявят себя в семи конкурсах из 36, в том числе, впервые в снайперском рубеже в Венесуэле.