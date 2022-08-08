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Морской рейд провели в Сухумской бухте
Морской рейд провели в Сухумской бухте
Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и транспортной милиции продолжают совместные рейды в акватории республики. 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T18:40+0300
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Инспекторы ГИМС и транспортной милиции проверили 10 маломерных судов в Сухумской бухте, сообщает МЧС Абхазии.Основная их часть плавсредств соответствовала установленным нормативам. Владелец и пассажиры одного парусно-моторного судна были без спасательных жилетов. Их попросили плыть к берегу и разъяснили правила безопасности.В разгар курортного сезона сотрудники ГИМС регулярно проверяют безопасность плавсредств в акватории абхазской столицы и других прибрежных городов Абхазии.Летом такие рейды проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не менее одного раза в месяц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/inspektory-gims-proveli-reyd-v-akvatorii-gagry-1040148203.html
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Морской рейд провели в Сухумской бухте
18:40 08.08.2022 (обновлено: 19:16 08.08.2022)
Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и транспортной милиции продолжают совместные рейды в акватории республики.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Инспекторы ГИМС и транспортной милиции проверили 10 маломерных судов в Сухумской бухте, сообщает МЧС Абхазии.
Основная их часть плавсредств соответствовала установленным нормативам.
Владелец и пассажиры одного парусно-моторного судна были без спасательных жилетов. Их попросили плыть к берегу и разъяснили правила безопасности.
В разгар курортного сезона сотрудники ГИМС регулярно проверяют безопасность плавсредств в акватории абхазской столицы и других прибрежных городов Абхазии.
Летом такие рейды проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не менее одного раза в месяц.