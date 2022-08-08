https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/morskoy-reyd-proveli-v-sukhumskoy-bukhte-1040820044.html

Морской рейд провели в Сухумской бухте

Морской рейд провели в Сухумской бухте

Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и транспортной милиции продолжают совместные рейды в акватории республики. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Инспекторы ГИМС и транспортной милиции проверили 10 маломерных судов в Сухумской бухте, сообщает МЧС Абхазии.Основная их часть плавсредств соответствовала установленным нормативам. Владелец и пассажиры одного парусно-моторного судна были без спасательных жилетов. Их попросили плыть к берегу и разъяснили правила безопасности.В разгар курортного сезона сотрудники ГИМС регулярно проверяют безопасность плавсредств в акватории абхазской столицы и других прибрежных городов Абхазии.Летом такие рейды проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не менее одного раза в месяц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/inspektory-gims-proveli-reyd-v-akvatorii-gagry-1040148203.html

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