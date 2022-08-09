https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/kto-primenyaet-na-ukraine-rakety-agm-88-nato-gotovitsya-k-proryvu-pvo-rossii-1040833680.html

Кто применяет на Украине ракеты AGM-88: НАТО готовится к прорыву ПВО России

Кто применяет на Украине ракеты AGM-88: НАТО готовится к прорыву ПВО России

Накануне Пентагон сообщил о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине на сумму один миллиард долларов. 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T18:10+0300

2022-08-09T18:10+0300

2022-08-09T18:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Поставка киевскому режиму американских противорадарных ракет AGM-88 HARM "воздух – поверхность", предназначенных для уничтожения систем ПВО-ПРО, подтверждает курс США на эскалацию конфронтации с Россией. Боевое применение этих ракет на Украине – большая интрига, ведь "совместимых" самолетов ВСУ не имеют.Пентагон 8 августа сообщил о предоставлении 18-го пакета военной помощи Киеву на $1 млрд. В новый пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и комплексов ПВО NASAMS, 75 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, 20 тысяч 125-мм мин, 1000 противотанковых комплексов Javelin, противопехотные мины Claymore, взрывчаткаС-4. Заметим, из $11,8 млрд, направленных США на перевооружение ВСУ за минувшие восемь лет, администрация Белого дома во главе с Джо Байденом выделила Украине $9,8 млрд.В этот же день Пентагон объявил об отправке "некоторого количества" противорадарных ракет AGM-88 HARM "для украинских самолетов". Об интеграции американских управляемых ракет "воздух – поверхность" с советскими ударными самолетами Су и МиГ ничего не известно, а другими ВСУ пока не располагает. США помогают Украине запасными частями для МиГ-29, чтобы истребители советской эпохи продолжали летать. На брифинге замминистра обороны США Колин Каль отметил, что решение о поставке Киеву западных боевых самолетов "еще предстоит принять", и для этого потребуется "от года до трех лет".Информация Пентагона никак не объясняет появление в зоне российской СВО обломков ракеты AGM-88 HARM(High-speedAnti-RadarMissile), то есть боевого применения. Возможности AGM-88ВВС США использовали в Персидском заливе (1991 год) и более поздних военных интервенциях против Югославии, Ирака и Ливии. Украинский ТВД с ограниченным количеством "несовместимых" с AGM-88 самолетов ВСУ выглядит совершенно не подходящим для применения противорадарной ракеты.Американское издание MilitaryWatch допускает, что AGM-88 могли быть "запущены самолетами НАТО, тайно поддерживающими украинские войска в боевых действиях".В этой ситуации ВКС России 8 августа ударом высокоточных ракет большой дальности уничтожили действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины близ Винницы. На всякий случай, до прояснения, откуда у AGM-88 HARM "крылья растут".Американский аутсорсингВысокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM воздушного базирования состоит на вооружении ВВС и ВМС США почти сорок лет, и считается в западном мире наиболее эффективной для подавления ПВО противника. Входит в комплекс бортового вооружения американских самолетов, и некоторых европейских (Tornado). Способна наводиться на высокочастотные РЛС, и поражать их на удалении до 48 км (при пуске с больших высот – до 100 км), круговое вероятное отклонение от цели – 9 м.AGM-88 состоит на вооружении десяти стран, которые "советскими" ударными Су и МиГ не располагают. Неясно, с каких носителей ракета применяется на Украине.Управляемую ракету воздушного базирования длиной 4,2 м и стартовой массой 354 кг к любому самолету ВСУ просто так не подвесишь. AGM-88 необходимо интегрировать в состав комплекса вооружений – в электронную систему и программное обеспечение самолета. Факт боевого применения на Украине указывает на присутствие (работу) штатного носителя антирадарных ракет – F-15, F-16 или F-18.Информация о существовании "антикварной" наземной пусковой установки (типа израильской "Keres") для противорадарных ракет AGM-78 дальностью до 75 км все же не подтверждает существование аналогичной базы для AGM-88, которая при старте с малых высот имеет дальность поражения 20 км, а с земли (гипотетически) – и того меньше."Внезапное" появление у ВСУ необъявленных вооружений и скрытное присутствие на Украинском ТВД военнослужащих США и НАТО делают развитие специальной военной операции ВС России непредсказуемым и опасным для Запада. Журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник сообщил, что Пентагон замаскировал участие американских военных специалистов в украинском конфликте, применив новую тактику найма контрактных "помощников". США формально не участвуют в боевых действиях против России, а фактически американская армия с самого начала спецоперации "была рядом с ВСУ" и "на всех полях сражений". Даже такое (прямое) вмешательство США не приносит военных побед киевскому режиму.Заявления Пентагона о стремлении к снижению риска ядерной войны совершенно расходятся с действиями США на Украине и в других горячих точках планеты. Москва не исключает масштабные провокации Вашингтона, включая тайную передачу киевскому режиму любого оружия, в том числе тактического ядерного.На территории пяти европейских стран имеются до 200 авиабомб B-61. Ранее в Великобританию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию поставлялисьтактические комплексы"Lance" дальностью пуска ракет с ядерной боевой частью – до 120 км. ТРК "Ланс" сняли с вооружения в середине 1990-х годов, но это не мешает хранить их в рабочем состоянии. Тем более, что новые тактические ракеты ATACMS (MGM-140)для MLRSили HIMARS комплектуются только неядерными боевыми частями, вышеупомянутые страны остаются за рамками российско-американских "ядерных" договоров, а "отмороженный" киевский режим является идеальным "камикадзе" для ядерной прокси-войны с Россией.Западную общественность уже готовят к подобным сценариям. Так, все подконтрольные США информационные агентства без тени сомнения сообщают, что российские войска обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится на подконтрольной России территории.Поставками оружия киевскому режиму американцы подталкивают НАТО к началу Третьей мировой войны, при этом тучи сгущаются и над Северной Америкой. Неслучайно посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сегодня заявил, что США на Украине подошли к "опасной черте".Вероятно, за ней находится "демилитаризация" Вашингтонского центра принятия решений. Американцы не должны питать иллюзий относительно географических пределов российской специальной военной операции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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