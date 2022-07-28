https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/pochemu-banderovtsy-gotovyat-aerodromy-dlya-f-16-i-otkazyvayutsya-ot-shturmovikov-a-10-1040582838.html

Почему бандеровцы готовят аэродромы для F-16 и отказываются от штурмовиков А-10

Почему бандеровцы готовят аэродромы для F-16 и отказываются от штурмовиков А-10

Несмотря на поставки вооружений Украине, западные страны, в том числе США, не спешат втягиваться в прямое противостояние с Россией. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T21:54+0300

2022-07-28T21:54+0300

2022-07-28T21:54+0300

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Киевскому режиму для выживания необходимо втянуть США в прямой военный конфликт с Россией, а для этого требуются поставки ВСУ американских истребителей F-16 с ракетным оружием большой дальности, а не каких-либо других ударных самолетов НАТО "для самообороны". Хвост пытается вилять собакой; иногда получается, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Украинский министр обороны Алексей Резников связывает будущее Воздушных сил ВСУ с принятием на вооружение "быстрых и универсальных" американских истребителей F-16, рассуждает об адаптации аэродромов, формировании инфраструктуры технического обслуживания этих машин.В контексте обсуждения F-16 палата представителей Конгресса одобрила поправку к Закону об ассигнованиях на оборону – о выделении 100 млн долларов на обучение украинских летчиков и техников эксплуатации американских самолетов. Локация "учебки" пока не определена, но сумма свидетельствует о серьезности намерений. Кстати, последняя модификация F-16 Block 70 стоит около 200 млн долларов за комплект, дороже F-35. Российские зенитные ракеты для "невидимок" обходятся намного дешевле.Возможную передачу (продажу) ВСУ американских штурмовиков А-10 Thunderbolt (предложение министра военно-воздушных сил США Фрэнка Кэнделла) в Киеве категорически отвергли на стадии предварительного обсуждения. Руководитель украинского военного ведомства Резников назвал самолеты А-10 "старыми" и ненужными. Построенный вокруг авиационной пушки дозвуковой штурмовик A-10 Thunderbolt II выглядит лучше украинских Су-25 – имеет в три раза большую дальность стрельбы, удвоенную огневую мощь и возможность вести огонь из высокоточного оружия. Опытный адвокат Резников хитрит.Не будите лихо, пока оно – спецоперацияКиевский режим по-прежнему ставит перед НАТО нереалистичную цель – "закрыть небо" над Украиной. Однако силами 24 истребителей F-16 сделать это технологически невозможно. Украинское воздушное пространство уже пять месяцев контролируют ВКС России.Американские легкие истребители F-16 Fighting Falcon поколения 4++ на Западе считаются едва ли не ровней самолетам F-22 и F-35, и все же по боевым характеристикам "Соколы" значительно уступают российским тяжелым истребителям Су-35С и Су-30СМ. Поставки Киеву американских истребителей с большей вероятностью приведут к прямому военному столкновению РФ и США в ситуации применения ракет F-16 "воздух – поверхность" (AGM-158 дальностью 980 км) по стратегическим целям в глубине российской территории. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов публично допускает такую возможность.Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов 27 июля заявил, что наращивание поставок Киеву западного вооружения "может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям. Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам… Эти действия могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта".Фактически Москва предупредила ЕС и НАТО о возможности расширения географии СВО за пределы Украины. Как это может выглядеть технологически?Российская авиация 27 июля ударами высокоточного оружия уничтожила пункты дислокации двух бригад ВСУ в Николаеве, безвозвратные потери – до 200 украинских военнослужащих. Ранее аналогичным ударом по базе иностранных наемников в Одесской области были уничтожены более 600 боевиков. Технология отлажена, работа (демилитаризация) носит системный характер.Российские крылатые ракеты Х-101 могут поразить районы расположения живой силы и боевой техники противника на удалении до 5500 км, то есть полигоны для подготовки специалистов ВСУ или склады боеприпасов для киевского режима – на территории любой страны НАТО, включая США (с рубежей над Атлантикой или Тихим океаном). Если действие равно противодействию. Напомню, правительство Германии вчера одобрило продажу Украине ста современных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, предназначенных для уничтожения российских военнослужащих на дистанции до 50 км.Ранее САУ Panzerhaubitze 2000 были ВСУ поставлены Германией и Нидерландами партиями в 12 и 6 единиц соответственно, однако 100 самоходных гаубиц можно трактовать как особо циничное преступное соучастие в боевых действиях на стороне нацистского киевского режима. Берлин очень рискует. А если к этому антироссийскому "шабашу" НАТО прибавить еще несколько десятков современных истребителей, Третью мировую может предотвратить лишь чудо.Аналитики американской корпорации RAND в свежем докладе отметили растущую вероятность прямого военного столкновения Североатлантического альянса с Россией: "Если Россия сочтет, что НАТО готовится атаковать российские войска на территории Украины… Самый большой риск в том, что Россия в данном случае примет решение по переходу к нанесению ударов непосредственно по странам НАТО". И более того: "Россия может счесть прямым вмешательством НАТО в конфликт на Украине сосредоточение крупных сил альянса на восточной его границе… Россия может решить, что никакого иного выбора уменьшить для себя ущерб, кроме как нанести первой удар по ключевым силами стран НАТО, у нее нет". Аналитики подчеркивают, что Россия способна без промедления применить тактическое ядерное оружие.По сути, корпорация RAND советует высшим чиновникам и представителям командования США и НАТО не пересекать "красные линии", избегать прямой военной конфронтации с Россией. Президент Владимир Зеленский намерен с помощью американцев "освободить украинские земли в течение ближайших трех-шести недель". Интрига сохраняется.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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