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"Осталось недолго": что происходит с экономикой Украины

"Осталось недолго": что происходит с экономикой Украины

Украинские власти бьют тревогу: ежемесячная дыра в бюджете вот-вот разрастется с пяти до девяти миллиардов долларов, Запад давать кредиты не хочет. 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T12:21+0300

2022-08-09T12:21+0300

2022-08-09T12:51+0300

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Денег не хватает ни на зарплаты бюджетникам, ни на военные расходы. Почему союзники Киева медлят и что будет с Украиной без иностранной поддержки — в материале Михаила Каткова для РИА Новости.Дожить до зимыПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что "некоторые лидеры Евросоюза" блокируют передачу восьми миллиардов долларов. Без нее учителя, пенсионеры, беженцы и прочие категории граждан не смогут получить бюджетные выплаты, посетовал он. И заявил, что европейцы совершают либо ошибку, либо преступление. В свою очередь, замглавы офиса президента Игорь Жовква обвинил в блокировке перевода Германию.По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, стране каждый месяц нужно получать от Запада около пяти миллиардов долларов для стабилизации бюджета. А советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что к концу 2022-го необходимая сумма увеличится до девяти миллиардов.С февраля республике направили 12,7 миллиарда долларов иностранной помощи. До конца года Киев надеется получить еще около 15. В резерве у Украины есть 12,9 миллиарда, но без западной поддержки этого хватит всего на пару месяцев. Затем — полный крах экономики.Нацбанк Украины попытался выправить ситуацию, дополнительно напечатав 240 миллиардов гривен (6,5 миллиарда долларов). Часть украинских финансистов выступают за то, чтобы не выключать станок, другие предупреждают: таким образом власти еще больше разгонят инфляцию. В качестве альтернативы в правительстве обсуждают повышение НДС, возвращение акцизов на топливо и военный сбор на импорт. Последнее предложение в качестве законопроекта должна рассмотреть Верховная рада: его суть во введении десятипроцентного налога при обмене валюты для покупки импортных товаров и услуг.Впрочем, по словам Марченко, с начала года доходы от таможенных сборов упали почти на 50 процентов в годовом исчислении. Зато дополнительный налог наверняка скажется на ценах в магазинах. По итогам 2022-го они и так должны вырасти на 30 процентов, а в 2023-м — еще на 20, пишет Forbes. При этом стоимость топлива подскочила на 40-50 процентов, а к зиме предсказывают стопроцентное удорожание.Обвал десятилетияПо подсчетам Киевской школы экономики, косвенные потери Украины от боевых действий составили около 128,8 миллиарда долларов. Прямые убытки — 108,3 миллиарда. В частности, повреждены или разрушены не менее 388 предприятий, 43 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, почти две тысячи магазинов, 18 аэропортов, 28 нефтебаз.Кроме того, Украина нарастила расходы на оборону с 250 миллионов до 3,5 миллиарда долларов. При этом деньги, которые выделяет Запад, нельзя тратить на военные нужды. По словам Марченко, европейцы внимательно за этим следят. Киев финансирует ВСУ только за счет налоговых поступлений. Войскам ежемесячно требуется около 130 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов), но в лучшем случае Украина собирает налогов на 90 миллиардов (2,4 миллиарда долларов), причем в первые месяцы спецоперации сумма была в несколько раз меньше.В правительстве Украины ожидают, что по итогам года дефицит бюджета составит рекордные 50 миллиардов долларов — почти 35 процентов ВВП прошлого года. Западные эксперты полагают, что в 2022-м падение реального ВВП может превысить 45 процентов. Крупнейшие в стране предприятия — "Нафтогаз", "Укрэнерго" и "Укравтодор" — уже на грани банкротства.Как подсчитали аналитики, Украине потребуется не менее десяти лет, чтобы после этого восстановиться, и то при условии, что у нее будет выход к Черному морю.Лапша и памперсыЭкономист Александр Дудчак считает, что Киев будут поддерживать в коматозном состоянии до тех пор, пока из республики не вывезут остатки ресурсов. "А когда они закончатся, Запад отменит финансовую поддержку — и государство рухнет. Осталось до этого недолго, — уверен эксперт. — Вместе с тем (с учетом десяти миллионов беженцев) население Украины за полгода сократилось примерно до 20 миллионов человек".Надо сказать, что еще до российской спецоперации украинская экономика была крайне слаба. Последние несколько лет правительство республики прилагало немало усилий, чтобы избежать дефолта, напоминает экономист Михаил Беляев. Тогда стабильность подрывали расходы на борьбу с ДНР и ЛНР, а траты на боевые действия с участием России оказались для Киева непосильными.Теоретически Евросоюз мог бы выделять Украине и больше средств, если бы там понимали перспективу инвестиций. Однако никто не может сказать, что будет со страной даже через год, не говоря о нескольких десятилетиях, которые понадобятся для погашения долгов. К тому же европейские государства сейчас в процессе перестройки собственных экономик, поэтому им выгодней вкладываться в себя."Европейцы дадут Зеленскому столько денег, сколько необходимо, чтобы Украина не объявила дефолт к концу года. Плюс к этому они будут поставлять гуманитарную помощь: лапшу, консервы, памперсы", — говорит Беляев.США же смогут поддерживать Киев дольше, потому что Вашингтон заинтересован в продолжении конфликта, рассчитывая на ослабление России, полагает экономист. Однако их помощь вряд ли изменит ситуацию.При этом, как отмечает Беляев, если Запад вдруг остановит финансирование Украины, то к концу 2022-го от ее экономики попросту ничего не останется."Бюджетники лишатся зарплат, государственные предприятия закроются. А если Нацбанк Украины включит печатный станок, то это приведет к галопирующей инфляции", — поясняет эксперт.Украина окажется в таком же положении, как Германия после обеих мировых войн или СССР после Гражданской. Разница лишь в том, что Москва и Берлин восстанавливали экономики в мирное время, а у Киева, возможно, этой привилегии не будет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/umopomrachenie-strany-kak-ukraina-etogo-dobilas-1040814355.html

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