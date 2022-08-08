https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/umopomrachenie-strany-kak-ukraina-etogo-dobilas-1040814355.html

Умопомрачение страны: как Украина этого добилась

Умопомрачение страны: как Украина этого добилась

О целях и средствах современной информационной войны и ее жертвах рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T16:20+0300

2022-08-08T16:20+0300

2022-08-08T16:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Огромный информационный поток, который обрушился на всех нас в связи с проведением Россией специальной военной операции, вызывает совершенно непредсказуемые последствия. И, скорее всего, в особенности на тех, кто находится по разные стороны рубежей.Неадекватность как нормаМне в силу особого интереса к событиям такого рода немаловажно, насколько объективную информацию транслируют стороны. Конечно же, когда стреляют пушки и автоматы, идет еще и информационная война.Киев и его союзники при поддержке лояльных мировых информационных ресурсов сделали "широкий замах". Пророссийские же информплощадки на международном уровне стараются глушить всевозможными способами. Справедливости ради следует признать, что успехи на этом поприще у Украины заметнее, чем ратные достижения на поле боя. Но каковы последствия такого штурма сознания миллионов украинцев?Вынужден сделать неутешительный вывод. И суть его в следующем. Очень изощренные технологии воздействия на сознание народа, скорее всего, изобретенные и срежиссированные в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, привели к массовому умопомрачению. А как иначе можно назвать это, когда ты становишься очевидцем абсолютно неадекватной оценки того или иного события со стороны обычных подписчиков всевозможных социальных сетей и Телеграм-каналов?Возьмем, к примеру, "знаменитую" на весь мир Денисову – "блюстителя прав и свобод человека" по-украински. Ведь ей же верили. Верили в то, что российские солдаты режут и едва ли не едят людей. Ротами насилуют малолеток. Для полной сенсационности она с подозрительным натурализмом описывала жуткие истории, как офицер российской армии измывался над грудным ребенком. У меня после прослушивания ее пресс-конференций сложилось стойкое мнение, что у нее серьезные проблемы с психикой, и ей надо срочно к врачу. Такое впечатление, что она описывает собственные извращенные сексуальные фантазии. Дамочка настолько увлеклась, что даже западные покровители Украины пришли в ужас и усомнились в ее адекватности. На Банковой вынуждены были спохватиться и уволить ее. И, как вишенка на торте, впоследствии она сама призналась, что это были ее домыслы. Якобы таким образом она рассчитывала разогреть затухающий интерес европейцев к событиям на Украине. Но какое-то время народ же смаковал ее бредни, принимал все за чистую монету.С ног на головуА что сказать про провокации в Буче, в Краматорске? Совершенно очевидные для любого здравомыслящего человека факты переворачивают с ног на голову, чтобы уличить Россию в "жестокости и зверствах" по отношению к гражданскому населению.А чего стоит циничная ложь на весь мир, что, оказывается это российская артиллерия громит мирные кварталы Донецка, Энергодара и Макеевки, убивая женщин и детей, чтобы "вызвать ненависть горожан к украинским войскам". Но самое страшное, что какому-то сценаристу из Киева пришла жестокая идея ударить ракетами по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, те самые распиаренные на весь мир неонацистские "азовцы". Мне очень сложно представить, чем руководствовались украинцы, зная, что сожгут и убьют спящих сослуживцев, бок о бок с ними "героически защищавших Незалэжную", но они это сделали. Цинично, точно, без оглядки. Но меня поразило даже не это, а то, что следующей серией этого жуткого триллера было перекладывание вины на Россию. Тиражирование на весь мир вопиющей лжи, что это россияне таким способом "казнили наших братьев", дабы скрыть следы пыток. Еще абсурднее звучала версия – зачищали и уничтожали факты коррупции.Любой адекватный человек легко сможет понять, где тут правда, а где ложь. Но судя по комментариям украинских и проукраинских пользователей, они слепо верят в эту гнусную ложь. Они делают какие-то флэшмобы, стенают с экранов, грозятся отомстить. Из этого можно с уверенностью сделать вывод, что эффект информационных технологий достигнут – наступило массовое умопомрачение, увы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/volodin-nazval-kto-stoit-za-raketnym-udarom-po-sizo-v-elenovke-1040602723.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, россия, украина, политика