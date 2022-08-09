https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/pereregistratsiyu-grazhdanskogo-oruzhiya-nuzhno-proyti-do-kontsa-goda-1040833288.html

Перерегистрацию гражданского оружия нужно пройти до конца года

Перерегистрацию гражданского оружия нужно пройти до конца года

Закон Республики Абхазия "Об оружии" вступил в силу 1 марта 2021 года. 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T17:40+0300

2022-08-09T17:40+0300

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Во исполнение закона "Об оружии" перерегистрацию гражданского огнестрельного оружия нужно пройти до 31 декабря текущего года, сообщается на сайте МВД Абхазии.По завершении процедуры владельцам выдадут регистрационные бланки нового образца с многоуровневой степенью защиты документа.Также в обязательном порядке нужно произвести контрольный отстрел из гражданского оружия с нарезным стволом согласно техническим требованиям данного процесса и ведения учетов пулегильзотеки.С заявлением о перерегистрации оружия можно обращаться в отдел лицензионно-разрешительной работы управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, улица Академика Марра, 35.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kabmin-abkhazii-utverdil-pravila-oborota-grazhdanskogo-i-sluzhebnogo-oruzhiya-1040582684.html

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