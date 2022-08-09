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Перерегистрацию гражданского оружия нужно пройти до конца года
Перерегистрацию гражданского оружия нужно пройти до конца года
Закон Республики Абхазия "Об оружии" вступил в силу 1 марта 2021 года. 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T17:40+0300
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Во исполнение закона "Об оружии" перерегистрацию гражданского огнестрельного оружия нужно пройти до 31 декабря текущего года, сообщается на сайте МВД Абхазии.По завершении процедуры владельцам выдадут регистрационные бланки нового образца с многоуровневой степенью защиты документа.Также в обязательном порядке нужно произвести контрольный отстрел из гражданского оружия с нарезным стволом согласно техническим требованиям данного процесса и ведения учетов пулегильзотеки.С заявлением о перерегистрации оружия можно обращаться в отдел лицензионно-разрешительной работы управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, улица Академика Марра, 35.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kabmin-abkhazii-utverdil-pravila-oborota-grazhdanskogo-i-sluzhebnogo-oruzhiya-1040582684.html
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Перерегистрацию гражданского оружия нужно пройти до конца года
17:40 09.08.2022 (обновлено: 17:44 09.08.2022)
Закон Республики Абхазия "Об оружии" вступил в силу 1 марта 2021 года.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik.
Во исполнение закона "Об оружии
" перерегистрацию гражданского огнестрельного оружия нужно пройти до 31 декабря текущего года, сообщается
на сайте МВД Абхазии.
По завершении процедуры владельцам выдадут регистрационные бланки нового образца с многоуровневой степенью защиты документа.
Также в обязательном порядке нужно произвести контрольный отстрел из гражданского оружия с нарезным стволом согласно техническим требованиям данного процесса и ведения учетов пулегильзотеки.
С заявлением о перерегистрации оружия можно обращаться в отдел лицензионно-разрешительной работы управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, улица Академика Марра, 35.