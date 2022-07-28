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Кабмин Абхазии утвердил правила оборота гражданского и служебного оружия
Кабмин Абхазии утвердил правила оборота гражданского и служебного оружия
Представлял документы министр внутренних дел республики Вальтер Бутба. По его словам, проекты были согласованы с заинтересованными ведомствами и разработаны с... 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T21:45+0300
2022-07-28T21:45+0300
2022-07-28T21:46+0300
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил "Правила оборота гражданского оружия и патронов к нему" и "Порядок оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия".Кроме того, документ регулирует производство гражданского оружия, торговлю им, коллекционирование, передачу, покупку, перевозку, использование и уничтожение. При этом он не касается служебного оружия, а также оружия, предназначенного для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятого на вооружение вооруженными силами республики.Второй документ регулирует порядок оборота служебного оружия, боевого ручного стрелкового и холодного оружия. После представления документов премьер-министр Александр Анкваб заметил, что ведомство неплохо поработало над ними, осталось только выполнять эти правила. Он пояснил, что более половины преступлений, которые пресекают сотрудники МВД, связаны незаконно носимым оружием и борьбой с распространением наркотиков, и порекомендовал и дальше продолжать эту работу в этом направлении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/prokuratura-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-sukhume-1040580164.html
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Кабмин Абхазии утвердил правила оборота гражданского и служебного оружия
21:45 28.07.2022 (обновлено: 21:46 28.07.2022)
Представлял документы министр внутренних дел республики Вальтер Бутба. По его словам, проекты были согласованы с заинтересованными ведомствами и разработаны с учетом их комментариев.
СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил "Правила оборота гражданского оружия и патронов к нему" и "Порядок оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия".
Каждый экземпляр оружия с нарезным, приобретенного гражданским лицом, проходит процедуру контрольного отстрела, и сведения о нем вносятся в Государственный реестр гражданского оружия. Продажа оружия, не прошедшего эти процедуры, запрещена.
Кроме того, документ регулирует производство гражданского оружия, торговлю им, коллекционирование, передачу, покупку, перевозку, использование и уничтожение.
При этом он не касается служебного оружия, а также оружия, предназначенного для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятого на вооружение вооруженными силами республики.
Второй документ регулирует порядок оборота служебного оружия, боевого ручного стрелкового и холодного оружия.
После представления документов премьер-министр Александр Анкваб заметил, что ведомство неплохо поработало над ними, осталось только выполнять эти правила.
Он пояснил, что более половины преступлений, которые пресекают сотрудники МВД, связаны незаконно носимым оружием и борьбой с распространением наркотиков, и порекомендовал и дальше продолжать эту работу в этом направлении.