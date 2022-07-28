https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kabmin-abkhazii-utverdil-pravila-oborota-grazhdanskogo-i-sluzhebnogo-oruzhiya-1040582684.html

Кабмин Абхазии утвердил правила оборота гражданского и служебного оружия

Кабмин Абхазии утвердил правила оборота гражданского и служебного оружия

Представлял документы министр внутренних дел республики Вальтер Бутба. По его словам, проекты были согласованы с заинтересованными ведомствами и разработаны с... 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T21:45+0300

2022-07-28T21:45+0300

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СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил "Правила оборота гражданского оружия и патронов к нему" и "Порядок оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия".Кроме того, документ регулирует производство гражданского оружия, торговлю им, коллекционирование, передачу, покупку, перевозку, использование и уничтожение. При этом он не касается служебного оружия, а также оружия, предназначенного для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятого на вооружение вооруженными силами республики.Второй документ регулирует порядок оборота служебного оружия, боевого ручного стрелкового и холодного оружия. После представления документов премьер-министр Александр Анкваб заметил, что ведомство неплохо поработало над ними, осталось только выполнять эти правила. Он пояснил, что более половины преступлений, которые пресекают сотрудники МВД, связаны незаконно носимым оружием и борьбой с распространением наркотиков, и порекомендовал и дальше продолжать эту работу в этом направлении.

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