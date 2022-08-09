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Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T16:00+0300
2022-08-09T16:00+0300
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. В среду, 10 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков, со второй половины дня в высокогорных районах республики пройдут кратковременные дожди с грозой, на побережье преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, лето
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 августа
16:00 09.08.2022 (обновлено: 16:40 09.08.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. В среду, 10 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков, со второй половины дня в высокогорных районах республики пройдут кратковременные дожди с грозой, на побережье преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.