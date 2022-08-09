https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/sukhumskiy-sud-ne-udovletvoril-isk-astamura-dzhopua-ob-amnistii-1040823108.html

Сухумский суд не удовлетворил иск Астамура Джопуа об амнистии

Сухумский суд не удовлетворил иск Астамура Джопуа об амнистии

Столичный суд рассмотрел административный иск осужденного на 20 лет тюрьмы по трем статьям Астамура Джопуа. 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T08:45+0300

2022-08-09T08:45+0300

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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Сухумский городской суд отказал в удовлетворении искового заявления Астамура Джопуа к МВД о незаконности неприменения к нему амнистии.30 мая Кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского суда о незаконности и отмене применения амнистии в отношении Джопуа и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.Адвокат Джопуа считает, что подзащитный как участник боевых операций по защите Абхазии имеет право на сокращение срока заключения вполовину. МВД же уверено, что осужденный не может на это рассчитывать.Астамур Джопуа с 2018 года отбывает наказание за преступления, предусмотренные пунктом "в" части 3 статьи 126 (изнасилование заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, соединенное с угрозой убийством), статьей 113 (угроза убийством) и частью 1 статьи 217 (незаконные ношение, перевозка и хранение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия.13 апреля 2018 года обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки Астамур Джопуа был осужден Сухумским районным судом на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 15 000 рублей в доход государства. Судом в отношении Джопуа были назначены также дополнительные наказания в виде запрета права занимать должности в системе государственных органов сроком на три года после отбытия основного наказания, кроме того, он был разжалован и лишен всех воинских званий.В сентябре 2020 года Парламент Абхазии принял постановление об амнистии заключенных к 27-й годовщине Дня Победы и Независимости республики. Под амнистию подпадают лица, осужденные до трех лет, до пяти лет, лица, принимавшие участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии, участники операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году. Также амнистия применима к совершившим преступления по неосторожности, женщинам, имеющим несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременным. К женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.Под амнистию попадают инвалиды I и II группы, больные туберкулезом.Также под амнистию попадают осужденные, которые до дня вступления в силу постановления Парламента не отбыли часть наказания, а также осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы.Амнистия не распространяется на осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также на лиц, к которым ранее применялись акты помилования или амнистии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/verkhovnyy-sud-otmenil-reshenie-o-nezakonnosti-amnistii-astamura-dzhopua-1039320479.html

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